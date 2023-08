CNN Max steht in den Startlöchern

US-Fernsehen

In knapp einem Monat soll der Live-Kanal bei Max starten.

Der Streamingdienst Max wird CNN Max in den USA am 27. September starten. CNN Max wird die Berichterstattung von CNN, die globale Nachrichtenerfassung und die Live-Programme von CNN US und CNN International nutzen und speziell für Max entwickelte Programme anbieten. CNN Max wird ein neuer Dienst sein, der an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung steht und Teil einer offenen Beta-Phase für Nachrichten sein wird, die es ermöglicht, mit Produktfunktionen, Inhaltsangeboten und originellen Geschichten zu experimentieren - alles unter Berücksichtigung des Inputs und Feedbacks der Max-Community.Mit den weltweit bekanntesten CNN-Moderatoren wird der neue Dienst neue, speziell für das Max-Streaming-Publikum entwickelte Sendungen wie «CNN Newsroom with Jim Acosta, Rahel Solomon, Amara Walker and Fredricka Whitfield» und «CNN Newsroom with Jim Sciutto» umfassen. Jim Sciutto wird außerdem nachmittags die aktuellen Nachrichten auf der Plattform leiten. CNN Max wird zusätzlich «Amanpour», «Anderson Cooper 360», «The Lead with Jake Tapper», «The Situation Room with Wolf Blitzer» und andere Moderatoren, Korrespondenten und Mitarbeiter auf Sendung lassen."Wie wir bei unserem Start vor einigen Monaten dargelegt haben, ist unsere Vision für Max, The One to Watch für alle Mitglieder eines Haushalts zu sein. Wir haben das umfangreichste und hochwertigste Unterhaltungsangebot und werden nun auch weltweit führende Nachrichten als sinnvolle Ergänzung für alle Max-Abonnenten anbieten, ohne zusätzliche Kosten. CNN Max zeichnet sich dadurch aus, dass es rund um die Uhr Nachrichten von CNN, der weltweit führenden Nachrichtenorganisation, bietet und über einen Streaming-Dienst in den USA verfügbar ist, der im Vergleich zum traditionellen Fernsehen ein deutlich jüngeres und zusätzliches Publikum hat. Dies bietet den Max-Kunden eine noch größere Auswahl an qualitativ hochwertigen Angeboten, mit denen sie sich problemlos über die Geschehnisse in der Welt informieren können, insbesondere bei aktuellen Nachrichten, und das alles in einem einzigen nahtlosen Erlebnis. Wir freuen uns darauf, unsere Max-Community in dieser ersten Beta-Phase einzubeziehen, damit wir lernen und entwickeln können, was unsere Kunden in diesem neuen Genre am meisten anspricht", so JB Perrette, CEO und President, Global Streaming and Games."Die Qualität, Tiefe und Reichweite des globalen CNN-Journalismus zeichnet das Unternehmen aus, und wir freuen uns sehr, CNN Max zu starten und einen 24/7-Live-Nachrichten-Streaming-Service zu schaffen. CNN Max bringt die Vorteile, die CNN bei der globalen Nachrichtenerfassung, der aktuellen Berichterstattung und der Top-Analyse hat, auf eine neue Plattform und für ein neues Publikum. CNN wurde gegründet, um neue Wege der Nachrichtenübermittlung zu finden, und durch CNN Max können nun mehr Verbraucher die CNN-Berichterstattung finden, sich daran beteiligen und von ihr lernen. Damit hat das Unternehmen mehrere Möglichkeiten, sich für die Zukunft zu entwickeln und zu wachsen", sagte das Führungsteam von CNN Worldwide, Amy Entelis, David Leavy, Virginia Moseley und Eric Sherling.Der derzeitige CNN Originals Hub wird in CNN Max umbenannt, wo Abonnenten erweiterten Zugang zu CNN Max 24/7 Live Stream, CNN Originals und zusätzlichen Nachrichteninhalten haben. Das Angebot umfasst über 900 Episoden aktueller und älterer Programme.