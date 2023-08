Das Ende einer langen Reise

Soap-Check

Nach mehreren Wochen Reha muss Joe wieder in sein früheres Leben zurück.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Simon kann Dilay von ihrem Karriere-Frust ablenken. Doch ihre Pechsträhne hält an: Bei einem Gesundheits-Check sprechen ihre Blutwerte gegen ihre Diensttauglichkeit. Das Vorhaben, gemeinsam ein Pferd zu kaufen, ist für Carla und Ralf wie ein Bekenntnis zueinander. Carla kann sich eine gemeinsame Zukunft mit Ralf vorstellen und gesteht Britta, dass Ralf ihr Mann fürs Leben sein könnte! Marvin und Tammo können ihre Fahrradwerkstatt nicht finanzieren. Doch Ralf bringt Marvin auf die Idee, mit einem mobilen Fahrradreparatur-Service zu starten. Dank einer Werbeaktion erhalten sie zu viele Aufträge, die Tammo nicht alle schaffen kann. Er ist frustriert und scheitert dann auch noch vor einem unfreundlichen Kunden.Markus ist überrascht, Leander auf dem Video der Wildtierkamera zu sehen. Als Markus weiterschaut, muss er erkennen, dass auch er gefilmt wurde und es somit einen Beweis gibt, dass er die Quelle vergiftet hat. Kurzerhand zerstört er die Speicherkarte. Julian, der die Aufnahme Eleni zeigen wollte, versucht vergeblich, diese zu reparieren. Doch dann bekommt er von Theo den Tipp, dass das Video als Backup in einer Cloud gespeichert sein könnte. Theo hat sich auf die Stelle als Page im „Fürstenhof“ beworben, die er dank Alfons auch bekommt. Doch schon seine erste Aufgabe verpatzt Theo, weil er Julian hilft, an die Dateien der Wildtierkamera zu kommen. Alfons erledigt für Theo dessen Arbeit und reagiert entsprechend verstimmt, als Theo sich rechtfertigt. Beim gemeinsamen Strudelbacken reden Nicole und Robert über Nicoles Liebe zur Literatur. Um bei ihr Eindruck zu schinden, behauptet Robert, ebenfalls ein begeisterter Leser zu sein. Das führt dazu, dass Nicole ihn zum Buchclub der Sonnbichlers einlädt.Für Emma will Till langfristig in Lansing bleiben. Kann er seine Schwester Tina überzeugen, dass er in die WG einzieht?Katharina spielt mit dem Gedanken, trotz ihres Babys bald wieder arbeiten zu gehen. Wird sie in ihrer Familie auf Verständnis treffen?Vivien und David erweisen sich als perfektes Ersatz-Elterngespann. In ihrer Verbundenheit und Erschöpfung kommen sie sich unverhofft nah. Ute verhindert, dass Benedikt Evas Brief Dominic aushändigt. Das führt zwar zum Streit, erweist sich aber als der richtige Schritt für Benedikts Ziele. Chris' anstehende Konditorprüfung reißt alte Wunden auf. Cecilia erkennt, dass ihr Vater von seiner Trauer um Corinna nicht loskommt.Imani leidet unter den Diskrepanzen mit Deniz. Hanna und Chiara arbeiten zusammen, um sie aufzufangen, und nähern sich darüber an. Kim versucht alles, um ihr angeschlagenes Image zu retten. Als das nicht gelingt, ziehen Isabelle und Kilian Konsequenzen. Entschieden will Leyla verhindern, beim Training benachteiligt zu werden.Michi ruft sich selbst zur Räson. Um Carlos und vor allem sich selbst davon zu überzeugen, nicht eifersüchtig zu sein, erteilt er Carlos seine "Absolution" ... Tuner ist von Eriks Ansage vor den Kopf gestoßen und lässt ihn und die anderen stehen. Nihat wäscht Erik den Kopf, der selbst weiß, wie daneben sein Verhalten war. Entsprechend sucht er nochmal das Gespräch mit Tuner.Jans Opa Wolfgang muss zum Arzt. Er bittet seinen Enkel, ein Auge auf Schildkröte Rosi zu haben, solange er weg ist. Widerwillig erklärt sich Jan dazu bereit. Im Endeffekt hat er auch keine andere Wahl. Doch kurze Zeit später herrscht große Aufregung. Jan hat eine Sekunde lang nicht hingesehen und schon ist Rosi verschwunden. Er weiß genau, dass das tierisch Stress mit Wolfgang geben wird. Jan sucht verzweifelt alles ab. Gleichzeitig beauftragt er Tess und Barbie, irgendwo eine Ersatzschildkröte aufzutreiben, die Rosi möglichst ähnlich sieht. Doch der ganze Plan geht mächtig daneben. Rosi taucht nicht wieder auf und Jan hat auch mit seinem Betrugsversuch keinen Erfolg. Wolfgang durchschaut sofort, dass es sich bei der Schildkröte nicht um seine geliebte Rosi handelt.Für Joe ist der Tag der Abreise in die Reha gekommen und er hofft inständig, dass während seiner Abwesenheit in der WG alles gut läuft. Das gilt besonders für das Verhältnis zwischen Bruno und Jonas. Fast sieht es auch so aus, als könnte das klappen. Jonas würde sich nämlich gerne wirklich ein bisschen runterkochen und akzeptieren, dass sein Vater wieder bei ihnen lebt. Aber leider muss Joe bald erkennen, dass Jonas einfach nicht aus seiner Haut kann. Er macht Joe schwere Vorwürfe: Wie kann er ihn nur mit Bruno allein lassen! Joe muss schweren Herzens akzeptieren, dass er Jonas nicht umstimmen kann.