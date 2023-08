3 Quotengeheimnisse

Sowohl das ZDF als auch ProSieben haben große Baustellen im Programm. RTL sollte vielleicht seine Nachrichten kürzen.

Die Verantwortlichen beim ZDF müssen sich überlegen, wie sie das künftige zweistündige Mittagsmagazin interessanter gestalten können. Zwar schalteten am Montag bei der einstündigen Ausgabe rund 0,45 Millionen Zuschauer ein, doch mit sieben Prozent kann man nicht zufrieden sein. Dramatisch wird es bei den unter 50-Jährigen, dort hatte man gerade einmal 20.000 Zuschauer und mickrige 1,7 Prozent.ProSieben hat unter anderem mit der amerikanischen Sitcom eine Baustelle im Programm. Die Serie performte am Montag äußerst schlecht. Die Wiederholung vom Freitag hatte noch 0,12 Millionen Zuschauer, ehe die Erstausstrahlung um 15:15 Uhr nur noch auf 0,06 Millionen Zuschauer kam. Darunter waren nur 0,04 Millionen werberelevante Zuschauer. Es wurden nur 3,7 Prozent bei den Umworbenen ausgewiesen.Die dritte Stunde der RTL-Frühnachrichten ist schon seit langer Zeit ein Sorgenkind. Am Montag schalteten aber nur noch 0,15 Millionen Zuschauer ein, sodass man auf einen enttäuschenden Marktanteil von vier Prozent kam. Unter den Zuschauern befanden sich nur noch 0,02 Millionen 14- bis 49-Jährige, die einen Marktanteil von grauenhaften 2,5 Prozent Marktanteil brachten. 40.000 Werberelevante waren es in der 6 Uhr-Stunde, 30.000 bei «Punkt 7».