«Köln 50667» macht auf Brustkrebs aufmerksam

TV-News

Die Rolle der Lea wird mit Brustkrebs diagnostiziert. Die „Deutsche Krebshilfe“ liefert entsprechende Informationen in Einblendungen sowie über die Sozialen Medien.

Vorsorge-Untersuchungen nehmen im deutschen Unterhaltungsgeschäft eher wenig Raum an. Anders ist dies in den USA, wo die beispielsweise die NFL jedes Jahr im Oktober durch pinke Applikationen an den Trikots auf das Thema Brustkrebs aufmerksam macht. Nun wird auch RTLZWEI sich diesem Thema annehmen und in der täglichen Reality-Soapthematisieren. Der Anlass ist durchaus ernst, denn die Rolle der Lea wird mit Brustkrebs diagnostiziert.Um auf das Thema Brustkrebs kompetent aufmerksam machen zu können, kooperiert RTLZWEI mit der „Deutschen Krebshilfe“. Zusätzlich zur Beratung durch ihre Gynäkologin erhält sie auch mithilfe einer Broschüre der „Deutschen Krebshilfe“ weiterführende und hilfreiche Informationen zu ihrer Erkrankung. Das Informationsmaterial begleitet Lea immer wiederkehrend über den gesamten Prozess, von der Brustkrebserkennung, während der Behandlung, dem notwendigen operativen Eingriff sowie den anschließenden beiden Chemotherapien. Einblendungen während der entsprechenden Szenen verweisen ab dem 16. August auf ein Online-Special auf www.rtl2.de, das Informationen über Brustkrebs bereitstellt und auf die Website der "Deutschen Krebshilfe" verlinkt. Ergänzt werden die Maßnahmen durch Posts auf Instagram und Facebook sowie in der Format-App.„Ich freue mich sehr darüber, dass ein so ernstes und wichtiges Thema wie Brustkrebs in der Daily Soap «Köln 50667» aufgegriffen wird und wir als Deutsche Krebshilfe mit unserer Expertise einbezogen werden“, erklärt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Krebshilfe. „Unsere Broschüren wie die blauen Ratgeber sowie die umfangreichen Informationen auf unserer Website unterstützen Betroffene bei der Bewältigung der Erkrankung. Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen und je früher er erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Diese wichtige Botschaft können wir dank der Zusammenarbeit mit RTLZWEI insbesondere an eine sehr relevante Zielgruppe, aber auch insgesamt an die Öffentlichkeit vermitteln.“Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLZWEI, fügt an: „«Köln 50667» macht als Unterhaltungsformat auch nicht vor ernsten Themen Halt. Mit dem Aufgreifen des Themas Brustkrebs in unserer Daily Soap wollen wir dazu beitragen, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer insbesondere über die Bedeutung der Früherkennungsuntersuchungen informieren. Denn oft wird vergessen, dass auch jüngere Frauen an Brustkrebs erkranken können. Mit dieser Story transportieren wir wichtige Aufklärung und nutzen dazu alle relevanten Kanäle, um die größtmögliche Zielgruppe zu erreichen und zu sensibilisieren. Gemeinsam gegen den Krebs, immer und überall!“„Dank der crossmedialen Ausrichtung erreichen wir mit «Köln 50667» die Menschen auf zahlreichen Kanälen, sei es im TV, online oder bei Social Media. Diese Reichweite nutzen zu können, um auf ein so bedeutsames Thema wie Krebsfrüherkennung aufmerksam zu machen, liegt uns als Produktionsfirma sehr am Herzen. Mit der Integration der Deutschen Krebshilfe ist es uns gelungen, unsere Inhalte rund um das Thema Brustkrebs noch realistischer und fundierter zu erzählen und der Geschichte eine zusätzliche Tiefe zu geben. Wir hoffen, über diesen Weg so viele Menschen wie möglich für das Thema sensibilisieren zu können“, so Lisa Christeleit, Head of Communications, filmpool entertainment.