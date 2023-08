GfK startet Digital Video Charts

Vermischtes

«Fast & Furious 10» und «Der Super Mario Bros. Film» führen das Feld im Juni an.

Das Markforschungsunternehmen GfK Entertainment hat die monatliche Auswertung der Digital Video Charts angekündigt, die in die Segmente Electronic-Sell-Through (EST) und Video-on-Demand (VoD) aufgeteilt werden. Grundlage der Digital Video Charts bilden, je nach Chartliste, die wöchentlichen Nutzungsdaten der Kanäle Electronic-Sell-Through (EST) – gekaufte digitale Titel – bzw. Transactional-Video-on-Demand (TVoD) – bei einem Internetservice geliehene digitale Inhalte. Diese werden von den Major-Hollywood-Studios und Studiocanal zur Verfügung gestellt. Laut eigenen Angaben ist GfK Entertainment damit der deutschlandweit erste Anbieter für plattformübergreifende, auf den direkten Transaktionen basierende digitale Verkaufs- bzw. Verleih-Video-Charts.„In insgesamt 23 Ländern, darunter USA und Kanada, wertet GfK Entertainment die Film- und Seriendaten für EST und TVoD aus. Wir freuen uns, in Deutschland nun unsere ersten Digital Video Charts zu launchen“, erklärt Tanja Eisen, Global Director Multimedia, GfK Entertainment. „Dadurch erhalten Verleiher, Medien und Konsumenten wertvolle Einblicke in diesen äußerst spannenden Markt und einen monatlichen Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen. Wir möchten uns bei unseren langjährigen Partnern und besonders bei der DEG US (The Digital Entertainment Group) für die Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.“Im EST-Bereich führt der Action-Filmdie Liste im Juli an, gefolgt von [[Guardians of the Galaxy Vol.3>> und die siebte-Staffel, die damit die erfolgreichste Serie des Monats war. Der Viertplatzierte der EST-Charts ist gleichzeitig auch der Spitzenreiter im Bereich TVoD:. Dahinter reihen sichundein.