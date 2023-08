Auch KiKA interviewt Olaf Scholz

TV-News

Der Kinderkanal von ARD und ZDF ist ProSieben und Sat.1 zuvorgekommen und hat den Bundeskanzler bereits mit Fragen gelöchert.

Die politische Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen, zahlreiche Politiker sind wieder stark in den Medien vertreten. So steht Bundeskanzler Olaf Scholz den Moderatoren Charlotte Potts und Heiko Paluschka in der neuen von ProSieben und Sat.1 gestarteten Interview-Reihe «:newstime Spezial» am kommenden Sonntag, 20. August, um 19:45 Uhr Rede und Antwort ( Quotenmeter berichtete ). Zuvor hat Scholz bereits dem KiKA ein Interview gegeben, das ab heute online im KiKA-Player, auf kika.de sowie in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Die Aufzeichnung des Gesprächs fand in der vergangenen Woche statt.Im linearen Fernsehen wird die vom Bayerischen Rundfunk umgesetzte Sendungam Freitag, 18. August, um 19:30 Uhr im KiKA sowie am Samstagmorgen um 8:25 Uhr im Ersten gesendet. Tobias Kreil führt das Interview gemeinsam mit der neunjährigen Hannah und dem zwölfjährigen Lennox, die zum fünfköpfigen KiKA-Kinderredaktionsrat gehören, einem Partizipationsprojekt, das 2022 im KiKA-Jubiläumsjahr gelauncht wurde.Im Gespräch mit Olaf Scholz möchten beide erfahren, wovor Olaf Scholz Angst hat, wie man Geld zwischen Armen und Reichen gerechter verteilen kann, warum Kinderrechte noch nicht im Grundgesetz verankert sind. Sie sind zu Gast in der Sendung von Tobias Krell und unterstützen den Moderator im Gespräch mit dem Kanzler.