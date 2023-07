Sat.1 und ProSieben starten neue Interview-Reihe

TV-News

Unter der Marke «:newstime Spezial» lädt man künftig wichtige Persönlichkeiten zum Gespräch ein. Den Anfang macht Bundeskanzler Olaf Scholz im August.

Nach der Vereinheitlichung der Nachrichten-Marke der Seven.One-Sender Mitte Juni inkommt nun auch inhaltlich Bewegung ins Programm. Neben den täglichen regulären Nachrichten von Sat.1 ProSieben und Kabel Eins startet am 20. August unter dem Titeleine neue Interview-Reihe, die bei den Sendern Sat.1 und ProSieben parallel ausgestrahlt wird.Den Anfang macht an jenem Sonntag um 19:45 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich den Fragen von Charlotte Potts, «:newstime»-Chefreporterin, und Heiko Paluschka, Leiter des Hauptstadtstudios, stellen wird. Das Interview wird zusätzlich auch bei Joyn ausgestrahlt. Inhaltlich soll es um die zahlreichen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Ampel-Koalition gehen. Auch der Fachkräftemangel in Deutschland sowie der Krieg in der Ukraine sollen Thema sein.Wie regelmäßig Sat.1 und ProSieben die Interview-Reihe umsetzen werden, dazu machten die beiden Sender in ihrer Ankündigung am Mittwochmorgen keine Angaben. Sicher ist: Weitere Gespräche der neuen Reihe folgen im Spätsommer und Herbst. Genaue Termine sind aber nicht bekannt.