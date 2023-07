Kim Woo-bin macht bei «Officer Black Belt» mit

International

Der Streamingdienst Netflix hat eine neue Action-Komödie angekündigt.

Kim Woo-bin (aus «Black Knight») verkörpert in diesem neuen Filmdie einzigartige Figur eines Kampfsport-Wunderkindes, das insgesamt neun Dans (d.h. Ränge) in Taekwondo, Kendo und Judo erreicht hat. Dieser gewöhnliche, aber außergewöhnliche junge Mann mit einem Händchen für Verbrechensbekämpfung wird das Publikum mit seiner Mischung aus Charme und Kampfkunst in seinen Bann ziehen.Die Geschichte beginnt damit, dass Kim Woo-bins Figur einen "Martial-Arts-Offizier" vor dem Angriff eines Kriminellen rettet. Dabei handelt es sich um einen Offizier, der mit einem Bewährungshelfer zusammenarbeitet, der ausschließlich in körperlich gefährlichen Situationen eingesetzt wird. Aufgrund dieser mutigen Rettung wird Kim Woo-bins Figur für fünf Wochen zum "Martial-Arts-Beauftragten" ernannt. Als engagierter Bewährungshelfer erkennt Kim Sung-kyuns Charakter die außergewöhnlichen Talente von Kim Woo-bin und schlägt ihm vor, eine dauerhafte Rolle als "Kampfsportler" zu übernehmen, womit die Abenteuer dieses Duos im Kampf gegen das Verbrechen beginnen.Officer Black Belt taucht in die aufregende Welt der Polizisten ein, die durch ihre Kameradschaft und ihre besonderen Fähigkeiten bei der Verbrechensbekämpfung für die Sicherheit der Gemeinschaft sorgen. Regie bei diesem einzigartigen Action-Comedy-Konzept führt Jason Kim, der Regisseur von Midnight Runners und der jüngsten Erfolgsserie Bloodhounds.