Quotencheck

Der Fernsehsender sixx hat im Frühjahr einmal mehr die FOX-Serie «Rosewood» wiederholt.

Mitte September 2015 debütierte die amerikanische Serie «Rosewood» von 20th Century Fox Television beim damaligen Fernsehsender FOX, die Premiere der neuen Serie mit Morris Chestnut, Jaine Lee Ortiz und Gabrille Dennis verfolgten 7,54 Millionen Zuschauer. In Deutschland wurden solche Werte nie abgerufen, das Format wurde nämlich bei keinem großen Sender gesendet.Das Drama um Dr. Beaumont Rosewood Jr., der als Privat-Pathologe in Miami tätig ist, verfolgten in der Wiederholung der zweiten Staffel nur ein kleines Publikum. Am Donnerstag, den 13. April, sahen um 22.00 und 23.00 Uhr nur 0,29 und 0,21 Millionen Menschen zu, der Marktanteil lag bei 1,4 und 1,5 Prozent. Auch das eigene Selbstverständnis, ein junger Sender für Frauen zu sein, schaffte sixx nicht. Nur 0,07 sowie 0,05 Millionen Menschen unter 49 Jahren schalteten ein, die Marktanteile lagen bei 1,3 und 1,4 Prozent.Schon sieben Tage später waren nur noch 0,20 und 0,18 Millionen Zuschauer dabei, die Marktanteile verringerten sich auf 1,0 und 1,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehenden fuhr man 0,05 und 0,04 Millionen ein, die zu einem Marktanteil von 1,0 und 1,2 Prozent führten. Im Mai schalteten noch 0,21 und 0,18 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile beim Gesamtpublikum blieben mit 1,1 und 1,4 Prozent auf einem passablen Niveau. Nur die jungen Menschen verabschiedeten sich von dem Stoff und ließen nur 0,04 Millionen übrig. Damit erreichte man dann 0,8 und 1,2 Prozent.Richtig abwärts ging es für die Krimi-Serie ab den 8. Juni. Dort versammelten sich nur noch 0,16 und 0,10 Millionen Menschen vor dem Fernseher, der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank somit auf 0,8 und 0,7 Prozent. Die erste Folge des Abends ließen sich 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige nicht entgehen, der Marktanteil wurde auf 1,2 Prozent beziffert, die zweite Geschichte erreichte 0,04 Millionen. Auch hier wurden wieder 1,2 Prozent gemessen.Das Ende der zweiten Staffel stand am 29. Juni an. 0,21 und 0,17 Millionen sahen zu, deutlich schwächer war das Ergebnis am 15. Juni mit nur noch 0,14 und 0,12 Millionen. Am Ende fuhr man 1,2 und 1,3 Prozent Marktanteil ein. Die letzte Folge holte tatsächlich mit 0,07 Millionen noch fabelhafte 2,7 Prozent. Die Wiederholung der zweiten «Rosewood»-Folge brachte sixx 0,19 Millionen und 1,2 Prozent, bei den Werberelevanten wurden 0,05 Millionen erzielt. Der Marktanteil wurde mit 1,2 Prozent bemessen.