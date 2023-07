RTLZWEI zeigt Promi-Ausgabe der «Schnäppchenhäuser»

TV-News

Mitte August werden Sternchen wie Domenico de Cicco, Matthias Mangiapane, Sarah Joelle sowie Calvin und Marvin Kleinen bei Renovierungsarbeiten ihrer eigenen vier Wände begleitet.

Aktuell sind am Mittwochabend bei RTLZWEI die beiden Doku-Soaps über Daniela Katzenberger und Harald Glööckler zu sehen, die in der Regel Einschaltquoten oberhalb des Senderschnitts einfahren. Am 16. August ändert sich die Programmfarbe ein wenig, wobei Reality-Stars weiterhin eine prominente Rolle spielen werden. Für jenen Mittwochabend hat der Grünwalder Sender ein Promi-Spezial des Renovierungsformatesangekündigt.Darin werden neun Stars und Sternchen mit der Kamera begleitet, wie sie in den eigenen vier Wänden Hand anlegen. Mit dabei ist das «Bachelor in Paradise»-Paar Marco Cerullo und Christina Grass, die ihrem Eigenheim eine Komplettsanierung verpassen wollen. Erfahrung mit Eigenheim-Renovierung hat auch Matthias Mangiapane, der bekanntlich seinen Garten öffentlich herrichtete. Nun ist sein Badezimmer dran, das er mit seinem Vater umbaut. Eine Komplettsanierung steht derweil bei Sängerin Sarah Joelle an. Und auch Dschungelcamp-Star Domenico de Cicco plant die Sanierung seines Reihenhauses.Darüber hinaus ist auch NDW-Star Markus Mörl („Ich will Spaß“) mit Ehefrau Yvonne zu sehen, die zusammen die Gründung einer Alters-WG planen. Die Brüder Calvin und Marvin Kleinen beschließen, aus dem Keller im Hotel Mama eine echte Männerhöhle zu machen. Produziert wird das Format von ITV.