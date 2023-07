Christine Romans wechselt zu NBC

US-Fernsehen

Die CNN-Frau war zwei Jahrzehnte beim Konkurrenten an Bord.

In den vergangenen Jahren moderierte Christine Romans die CNN-Sendung «Early Start», doch nach 24 Jahren als Wirtschaftskorrespondentin und Morgenmoderatorin verlässt sie den Nachrichtensender CNN und wechselt zum Konkurrenten NBC News. Welche Rolle sie dort übernehmen wird, ist noch unklar."Ich habe entschieden, dass ich bereit für ein neues Kapitel bin", so die Moderatorin. Das Branchenblatt „Variety“ hat mit der Angelegenheit vertraute Personen befragt. Sie bezeichnen die Entscheidung als persönliche des Moderators, die nicht direkt mit den Sparmaßnahmen zusammenhänge, die Warner Bros. Discovery in den vergangenen Monaten getroffen habe.Bei CNN gilt Romans als unerschütterlich. "Sie ist ein Fels in der Brandung", sagt eine Person, die ihre Arbeit bei dem Sender kennt. NBC News hat bereits Ana Cabrera unter Vertrag genommen, die ebenfalls bei CNN gearbeitet hat.