Cesar Millan unterstützt den «Welpentrainer»

TV-News

Am Sonntagvorabend startet die zweite Staffel von «Better Human Better Dog».

Bislang muss sich die Reality-Dokumentationum 16.15 Uhr bei sixx allein durchschlagen. Die Show mit André Voigt wird nur von einer einstündigen Wiederholung gestützt, die im Vorfeld ausgestrahlt wird. Die Eigenproduktion von sixx bekommt nun ein entsprechendes Lead-Out.Um 17.15 Uhr startet, beginnend mit dem 13. August, die zweite Staffel von. Insgesamt hat sixx zwölf neue Folgen zur Verfügung, die in Doppelfolgen versendet werden. Bei dieser Show unterstützt der Experte Millan verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner.National Geographic hat bereits eine dritte Staffel in den Vereinigten Staaten von Amerika gesendet. Diese lief beim Fernsehsender zwischen Januar und April 2023. Millan ist kein unbekannter Tiertrainer, schließlich stand er jahrelang für «Dog Whisperer» vor der Kamera, ehe «Cesar 911» startete. Der Hundetrainer ist so bekannt, dass er zeitweise auch in den Formaten «Ghost Whisperer», «Bones» und «The Girls Next Door» Gastauftritte hatte. Zuletzt sprach er sich selbst in dem animierten Streifen «Trouble»