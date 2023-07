Blockbuster-Battle

Ein Action-Thriller, eine Action-Komödie oder eine SciFi-Actioner, welche Mischung kann sich durchsetzen und wer bleibt auf der Strecke?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Packender SciFi-Actioner von Antoine Fuqua mit Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor und Sophie Cookson: Evan McCauley leidet unter Halluzinationen, gegen die er starke Medikamente nimmt, und verfügt über Fähigkeiten, die er eigentlich nicht besitzen sollte. Eines Tages trifft er auf eine geheime Gruppe, die sich "Infinites" nennt. Sie offenbaren ihm, dass seine Erinnerungen real sind - jedoch aus mehreren vergangenen Leben stammen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 3IMDb User Rating: 6(RTL, 20:15 Uhr)Mit Hilfe eines speziellen Programms wollen Terroristen - ausgerechnet am Unabhängigkeitstag - das komplette Datennetzwerk aller US-Behörden lahm legen. Das damit verbundene Chaos ist allerdings nur ein Ablenkungsmanöver für das wahre Ziel, in aller Ruhe die streng geheimen Finanzdaten der Vereinigten Staaten unter Kontrolle zu bekommen. Der Plan ist genial, hat aber nur einen Schönheitsfehler: John McClane. Der brummige Bulle hat den jungen Hacker Farrell an seiner Seite, der alle technischen Tricks drauf hat. Und das ist gut so, denn McClane selbst ist computertechnisch gesehen ein Analphabet: Eine E-Mail verschickt, geschweige denn einen Rechner bedient, hat er noch nie. Denn McClane bevorzugt immer noch die gute, alte, 'analoge' Methode: Mit Fäusten, Dienstpistole und Köpfchen rückt er den Terroristen auf den Pelz - und das kann er wie kein Zweiter.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Glenview ist ein friedlicher Vorort, in dem eigentlich nie etwas Aufregendes passiert. Bis eines Tages der Nachtwächter des örtlichen Einkaufszentrums auf mysteriöse Weise ermordet wird. Die Polizei ist ratlos, und so beschließt Evan, der Chef des Supermarktes, eine Bürgerwehr zu gründen. Zusammen mit dem feiersüchtigen Familienvater Bob, dem Möchtegern-Polizisten Franklin und dem geschiedenen Briten Jamarcus versucht Evan zunächst vergeblich, das Verbrechen aufzuklären. Doch dann kommen die vier Chaoten einer bedrohlichen Alien-Invasion auf die Spur und müssen beweisen, was wirklich in ihnen steckt.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 6