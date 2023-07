Tagessieg für «Ein starkes Team»

Quotennews

Drei Jahre nach der Premiere holt der Krimi «Scharfe Schnitte» nochmals den Tagessieg.

Schon im Oktober 2020 reichte es fürzum Tagessieg. Damals schauten 7,47 Millionen der Premiere des Krimis zu, überzeugende 25,4 Prozent Marktanteil wurden erreicht. Drei Jahre später sollte der Marktanteil bei noch nahezu identisch überzeugenden 22,7 Prozent landen, wenn auch die Reichweite auf 5,00 Millionen sinken sollte. Dennoch reichte es erneut zur besten Reichweite des gesamten Sendetages über alle Sender blickend.Die weniger relevante Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigte sich eher unauffällig. 0,25 Millionen Jüngere sorgten für 6,7 Prozent am Markt. Im Anschluss solltefür noch 3,92 Millionen Zuschauer Unterhaltung bieten, der Marktanteil sank auf 19,6 Prozent.Die Jüngeren blieben weitestgehend an Bord, 0,21 Millionen konnten noch 6,7 am Markt halten.