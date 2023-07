ELF zeigt sich kaum verbessert

Quotennews

Nachdem der letzte Sonntag für «ran Football: ELF» eher schwer zu verdauen war, lief es gestern sichtlich besser.

Das komplette erste Spiel derunter vor wenig er als 100.000 Zuschauern, nur ein Viertel beider gezeigten Spiele schaffte es auf 1,0 Prozent Marktanteil. Dies ist der durchaus schwache Eindruck vonaus der Vorwoche. Konnte nur besser werden und das wurde es auch. Den Start machte «ran» mit dem Spielab 12:45 Uhr.Das beste Ergebnis lieferte das 4. Viertel, hier waren 0,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei, der Marktanteil stieg so auf 0,8 Prozent. Aus der Zielgruppe ließen sich hier 0,04 Millionen Umworbene definieren, so waren 1,8 Prozent möglich. Um 16:15 Uhr übergab das Team an das Duell. Das deutsche Duell in der «ELF» verfolgten bessere 0,12 Millionen Zuschauer (1. Viertel) in der Spitze, so konnte hierbei ein Marktanteil von 1,0 Prozent verzeichnet werden.Die Zielgruppe schaffte es am Nachmittag auf bis zu 0,06 Millionen Werberelevante, der Marktanteil kam hier auf 2,4 Prozent. Insgesamt zeigt sich der «Football»-Sonntag bei ProSieben Maxx demnach kaum verbessert zur Vorwoche. Dranbleiben.