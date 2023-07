Über 2 Millionen sehen Frankreich-Sieg

Quotennews

In den Morgenstunden gehörte der Sendenplan erneut dem «FIFA Women's World Cup 2023». Mit Erfolg!

Am Samstagmorgen präsentierte das ZDF alle drei Gruppenspiele der Gruppe G im Live-Betrieb. Den Anfang machteum 09:30 Uhr vor schon guten 1,52 Millionen Zuschauern. Mit dieser Reichweite schaffte es das Zweite Deutsche Fernsehen auf einen Marktanteil von 25,2 Prozent, die jüngeren Zuschauer belegten mit 0,27 Millionen Zuschauern stolze 21,9 Prozent. Sportlich überzeugte Schweden mit einem 5:0 nach Toren von Ilestedt (2x), Rolfö, Blackstenius und Blomqvist,Im Anschluss sollte das Highlight des Tagesheißen, wenn auch die Seleção auf Schlüsselspielerin Marta verzichten musste. Ab 12:00 Uhr konnte das ZDF starke 2,49 Millionen Zuschauer vermelden, der Marktanteil stieg demnach auf überzeugende 28,5 Prozent. Für das Duell schalteten mit 0,39 Millionen Jüngeren nochmal etwas mehr ein, der Marktanteil sank jedoch auf 21,0 Prozent. Le Sommer besorgte in der 17. Minute die Führung für Frankreich, Brasilien glich nach der Pause durch Debinha aus, Superstar Renard schoss Frankreich schlussendlich zum Sieg (83.).Den Tagesabschluss aus Fußball-Sicht machte die Partieab 14:30 Uhr. Das Interesse sank nach dem Highlight-Spiel auf 1,90 Millionen Zuschauer, der Marktanteil landete bei 19,1 Prozent. In der Zuschauergruppe der Jüngeren blieben mit 15,8 Prozent Marktanteil starke 0,31 Millionen Fernsehenden dabei. Allyson Swaby schoss Jamaike mit ihrem Tor zum 1:0 zum Sieg (56.).