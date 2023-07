Hulu streicht «Up Here».

US-Fernsehen

Die Musik-Comedy-Serie hat offenbar nicht genügend Fans gefunden.

Der amerikanische Streamingdienst hat die Serienach einer Staffel eingestellt. Die erste Staffel startete am 24. März auf Hulu, nachdem die Serie bereits im Januar 2022 bestellt worden war. Kristien Anderson-Lopez und Robert Lopez, die Songwriter von «Frozen», steuerten die Songs bei.Produzent der Serie war Steven Levension, der zusammen mit Danielle Sanchez-Witzel («My Name is Earl») die Bücher beisteuerte. 320 Sycamore Productions steuerte die Serie bei, die bei 20th Television Studios unter Vertrag stand. Mae Whitman und Carlos Valdes waren die Hauptdarsteller, außerdem spielten Katie Finneran, Sophia Hammons, Emilia Suárez, Andréa Burns, John Hodgman und Scott Porter mit.In der offiziellen Ankündigung heißt es, die Serie "spielt in den letzten Tagen des Jahres 1999 in New York City und folgt der außergewöhnlichen Geschichte eines gewöhnlichen Paares, das sich verliebt - und entdeckt, dass das größte Hindernis auf dem Weg zu ihrem gemeinsamen Glück vielleicht sie selbst sind - und die tückische Welt der Erinnerungen, Obsessionen, Ängste und Fantasien, die in ihren Köpfen leben".