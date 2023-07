Maxx setzt «One Piece» fort

TV-News

Der Fernsehsender startet Mitten im Sommer die neue Season mit der Folge 1.001.

Die Anime-Seriebekam nur eine kurze Verschnaufpause bei ProSieben Maxx . Bereits am Donnerstag, den 17. August 2023, sendet die Unterföhringer Fernsehstation neue Folgen des Formats. Los geht es mit der Folge 1.001, die 2021 in Japan hergestellt wurde. „Ein riskantes Angebot! – Der Plan zur Beseitigung Queens“ heißt die Geschichte, die um 18.30 Uhr ausgestrahlt wird.Im Staffelauftakt versuchen Ruffy und Zorro weiterhin, Kaido zu erreichen, doch sie müssen zunächst gegen zwei Monster bestehen. Queen ist überrascht, dass sich die Gefangenen aus Udon in Onigashima befinden und gegen seine Leute kämpfen. Während er abgelenkt ist, plant Who's Who, ihn zu töten.Bereits seit 1999 läuft die Anime-Serie «One Piece», die von der japanischen Firma Production I.G hergestellt wird. Inzwischen wurden 1.076 Episoden hergestellt. Die Serie von Hiroaki Kitajima basiert auf dem gleichnamigen Manga, das bereits seit Mitte 1997 erscheint. Seit 2000 wurden auch einige Kinofilme realisiert, der Film «Red» startete am 6. August 2023 in Japan.