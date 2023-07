A&E verschiebt «Secrets of Penthouse»

US-Fernsehen

Das Event war zunächst für den 21. und 22. August 2023 geplant.

Der Premierentermin von A&Es zweiteiligen Dokumentarfilm-Eventwurde auf Montag und Dienstag, den 4. und 5. September um 21 Uhr verschoben. Ursprünglich sollte die Dokumentationsserie bereits zwei Wochen früher ausgestrahlt werden.Die vierteilige limitierte Serie «Secrets of Penthouse» enthüllt die außergewöhnliche Geschichte hinter dem Aufstieg und Fall von Bob Guccione, zu seiner Blütezeit einer der reichsten Männer Amerikas, der mit dem Penthouse Magazine Millionen machte, indem er es mit dem Playboy aufnahm und die Welt der Erwachsenenunterhaltung weiter vorantrieb als je zuvor, dabei aber seine Familie zerriss. Als Bob Guccione im Jahr 2010 starb, hatte er sein gesamtes Vermögen verloren. Jetzt enthüllt diese Serie die Wahrheit über Bob Guccione und erforscht den Einfluss, den er auf die Menschen hatte, die ihm am nächsten standen, indem sie Zugang zum Inneren der Familie und zu denjenigen hat, die ihn am besten kannten und von denen viele noch nie zuvor gesprochen haben.«Secrets of Penthouse» wird von Curious Films für A&E produziert. Charlie Russell und Dov Freedman fungieren als ausführende Produzenten für Curious Films. Elaine Frontain Bryant und Brad Abramson fungieren als ausführende Produzenten für A&E. A+E Networks hält die weltweiten Vertriebsrechte für «Secrets of Penthouse».