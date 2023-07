HBO startet «Telemarketers»

US-Fernsehen

Die dreiteilige Doku-Reihe behandelt Call-Center-Agenten, die für dubiose Zwecke arbeiten.

Die dreiteilige HBO-Original-Doku-Serieunter der Regie von Adam Bhala Lough und Sam Lipman-Stern, die von Benny Safdie, Josh Safdie, Dani Bernfeld, Danny McBride, David Gordon Green und Jody Hill produziert wurde, wird am Sonntag, den 13. August, um 22.00 Uhr auf HBO ausgestrahlt und kann auf Max gestreamt werden, gefolgt von den Episoden zwei und drei, die an den folgenden Sonntagen zur gleichen Zeit ausgestrahlt werden.Die Doku-Reihe beschreibt die dunkel-komödiantische, unerwartete 20-jährige Reise zweier unglei-cher Bürokollegen, die über die düstere Wahrheit hinter der Arbeit stolpern, die sie in einem schäbi-gen Callcenter in New Jersey verrichten – sie überreden Menschen, Geld für wohltätige Zwecke zu spenden – und schwören, die betrügerische amerikanische Telemarketing-Industrie von innen her-aus zu entlarven. Als Amateurdetektive, die einen milliardenschweren Betrug aufdecken wollen, mit rauem Insider-Zugang, unbearbeitetem Augenzeugenmaterial und einer komödiantischen Beset-zung von Callcenter-Charakteren, ist der Film eine verrückte Geschichte über ein widerspenstiges Niedriglohnumfeld und zwei langjährige Bürokollegen, die sich auf die Spur eines ernüchternden Blicks auf die dunkle Seite des amerikanischen Kapitalismus und den Missbrauch des Verbrau-chervertrauens begeben.Mit rauem Humor und hartnäckigem Enthusiasmus folgt «Telemarketers» Sam und Pat, wie sie sich von der untersten Stufe der stundenweise Beschäftigten zu hartnäckigen, selbsternannten Whistleblowern entwickeln, die sich ihren Weg bis in die Hallen des US-Senats bahnen und ent-schlossen sind, eine schiefgelaufene Branche von innen heraus zu entlarven.