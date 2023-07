HGTV fragt, was mit dem Haus nicht stimmt

US-Fernsehen

Die neue Reality-Dokumentation startet schon Mitte August.

Der beliebte Hausinspektor Joe Mazza lässt nichts unversucht, um in der neuen HGTV-Renovierungsseriegefährliche Immobilienprobleme zu finden und zu beheben. In der achtteiligen Serie, die am Dienstag, den 15. August, um 22.00 Uhr Premiere hat, helfen Joe und der von ihm beauftragte Designer Noel Gatts den Kunden, versteckte Probleme in ihren Häusern aufzudecken und zu beheben, bevor sie ihre Traumrenovierung in Angriff nehmen. Von undichten Rohren und rissigen Fundamenten bis hin zu kaputten Boilern und unsicheren Kaminen - Joe, ein lizenzierter Hausinspektor mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bauwesen, wird herausfinden, was so schnell wie möglich repariert werden muss. Sobald die Immobilie in einem tadellosen Zustand ist, kümmert sich Noel darum, sie zu verschönern. Sie findet kreative Wege, um das Budget jeder Familie zu maximieren und ihr funktionale und stilvolle Räume zu bieten."Es ist wie Detektivarbeit, wenn ich auf ein Dach klettere, unter einem Haus herumgrabe oder Schimmel aufspüre", sagt Joe. "Ein Haus für eine Familie sicher zu machen, hat für mich immer oberste Priorität." In der ersten Folge treffen Joe und Noel auf die Hausbesitzer Jessie und Rex, die bei einer dringend notwendigen Renovierung auf mehrere kostspielige Probleme gestoßen sind. Joe erkennt sofort die Ursache für die anhaltenden Wasserschäden und rät, den Hof neu zu gestalten, um künftige Überschwemmungen zu verhindern. Noel erkennt das Potenzial des Hauses, indem sie sich auf den Cape-Cod-Stil besinnt und vorschlägt, einen Eingangsbereich und einen Laubengang mit einem neuen Steinweg anzulegen. Sie wird auch die beengte Küche und das Wohnzimmer in Angriff nehmen, damit die Familie Platz hat, um sich zu den Mahlzeiten oder am Klavier zu versammeln.In der Zwischenzeit wird Joe seine Suche nach baulichen Mängeln fortsetzen und dabei ein rissiges Fundament und undichte Rohrleitungen entdecken, die beide das Budget belasten werden. In künftigen Episoden wird es um die Beseitigung von Bleifarbe und Asbest bis hin zur Reparatur von rissigen Wänden und schiefen Böden gehen, aber sobald Joe und Noel alle Mängel beseitigt haben, werden die Familien ein wunderschönes, sicheres Zuhause genießen können.