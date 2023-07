«Beauty & the Nerd» baut weiter ab

Quotennews

Ohne Walentina sind die Werte der ProSieben-Show weiterhin sehr gut. Immerhin stand das Umstyling auf dem Plan.

In den vergangenen Wochen wurden beiklare Kante geschaffen: Störenfried Walentina musste nach drei Exit-Challenges die Show mit ihrem Nerd verlassen. Am Donnerstagabend wurden die Nerds umgestaltet. Dann horchte auch Burlesque-Tänzerin Setty unter anderem Space-Nerd Florian und Mittelalter-Fan Samuel aus.0,73 Millionen Menschen wollten die Reality-Show vor acht Tagen sehen, jetzt wurden 0,70 Millionen Menschen gemessen. Der Marktanteil bei den ab Dreijährigen belief sich nun auf 3,2 Prozent (Vorwoche: 3,5%). 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, Folge vier erreichte 0,48 Millionen. Die die fünfte Folge hatte das bislang schwächste Ergebnis. Mit 10,2 Prozent Marktanteil kann man in Unterföhring bei ProSieben sehr zufrieden sein, vor einer Woche fuhr man aber noch 11,8 Prozent ein.Rebecca Mir begrüßte die Fernsehzuschauer um 22.35 Uhr aus Ibiza, schließlich traf sich dortmit DJ David Guetta. Das Interview aus seiner Villa sahen 0,34 Millionen Menschen, der Marktanteil wurde auf 2,3 Prozent bemessen. Bei den jungen Erwachsenen fuhr man 0,16 Millionen ein, sank auf enttäuschende 5,3 Prozent. Mitund der Folge „Labels“ strich man noch 0,21 Millionen Menschen ein, ProSieben sicherte sich schwache 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.