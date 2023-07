Hulu bestellt Reality-Show über Wayne Brady

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steht Fremantle, das mit dem Schauspieler und Comedian zusammenarbeitet.

Hulu hat heute eine Serienbestellung von(Arbeitstitel) von Fremantle und A Wayne & Mandie Creative, der von Wayne Brady und Mandie Taketa gegründeten gemeinsamen Produktionsfirma, bekannt gegeben. Ein Starttermin auf der Plattform wird in Kürze bekannt gegeben. Die Staffel wird aus acht Episoden bestehen.Im Mittelpunkt steht der bekannte Schauspieler, Comedian, Moderator, Sänger und herausragender Multihyphenat dieser Generation, Wayne Brady. Aber hinter dem Mann, den man auf der Bühne sieht, steckt noch mehr. Die Sendung blickt auf das, was passiert, wenn ein so berühmter Entertainer den Vorhang über die Realitäten eines unerwarteten Lebens öffnet. In «Untitled Wayne Brady & Family Project» hat Brady den Begriff "moderne Familie" auf den Kopf gestellt. Er ist immer noch mit seiner Ex-Frau, Seelenverwandten und Geschäftspartnerin Mandie Taketa befreundet. Gemeinsam erziehen sie ihre 20-jährige Tochter Maile Brady, eine Studentin und aufstrebende Künstlerin, und leiten ihre Produktionsfirma A Wayne & Mandie Creative. Jason Fordham, Mandies Lebenspartner seit zwölf Jahren, kümmert sich um die Kameraführung und die Postproduktion der Familie. Vor kurzem haben Mandie und Jason ihre ohnehin schon gemischte Familie mit der Geburt ihres Sohnes Sundance-Isamu erweitert.Da sich Brady an einem plötzlichen Scheideweg in seinem Leben befindet, bietet «Untitled Wayne Brady & Family Project» einen intimen Einblick in das Privatleben seiner gemischten Familie und enthüllt unerwartete Sichtweisen und Werte, die die meisten Menschen (einschließlich seiner eigenen Familie) nur schwer verstehen können. Die Serienbestellung folgt auf ein erfolgreiches Jahr im Bereich der Realty-Serien für Hulu, einschließlich der dritten Staffel von «The Kardashians» und der kürzlichen Bestellung von 20 zusätzlichen Episoden dieser Serie sowie der bevorstehenden dritten Staffel von «The D'Amelio Show».