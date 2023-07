Smosh  YouTube-Supermarke seit über 17 Jahren

YouTuber

Erst im vergangenen Monat kam eins der beiden Gründungsmitglieder wieder zum Kanal zurück, woraufhin man nun auch wieder zum früheren Content zurückkehren möchte.

Mit 26 Millionen Abonnenten und über zehn Milliarden Kanal-Aufrufen gehört Smosh zu den gefragtesten Kanälen auf YouTube überhaupt. Das Comedy-Kollektiv startete bereits 2005, damals als Duo mit Ian Hecox und Anthony Padilla. Letzterer verlies das Projekt 2017, als es Tochtergesellschaft des Unternehmens „Defy Media“ war. Erst Ende Juli 2013 kehrte Padilla zurück, nachdem er gemeinsam mit Hecox die meisten Anteile an Smosh zurückgekauft hatte, um es nun wieder als unabhängiges Unternehmen zu etablieren.Ian Andrew Hecox wurde am 30. November 1987 in Sacramento, Kalifornien geboren. Daniel Anthony Padilla kam am 16. September 1987 in der gleichen Stadt zur Welt. Die beiden lernten sich in der sechsten Klasse im Naturwissenschaftsunterricht an der Del Campo High School in Fair Oaks kennen, welche sie gemeinsam besuchten. Nach ihrem Abschluss gingen sie zusammen an das American River College in Sacramento, brachen ihre Ausbildung dort jedoch nach zwei Jahren ab. Bereits im Jahr 2002 gründete Padilla die Webseite smosh.com, auf welcher er Flash-Filme hochlud. Der Name sei wohl darauf zurückzuführen, dass ihm ein Freund einen „mosh pit“, eine Tanzform, erklären wollte, wobei er jedoch „smosh pit“ verstand. Schon bald unterstützte ihn Hecox bei der Produktion der Videos. Später drehten sie auch Videos, bei welchen sie Lip Syncs zu den Titelsongs von «Mortal Kombat», «Power Rangers» und «Teenage Mutant Ninja Turtles» aufnahmen. Diese sendeten sie zunächst nur ihren Freunden, doch im November 2005 eröffneten sie schließlich auch einen YouTube-Kanal.Eines der ersten Videos, welches sie dort veröffentlichten, eine Lip Sync zu «Pókemon», erhielt direkt viel Aufmerksamkeit. Bis zu seiner Sperrung hatte das Video 24,7 Millionen Aufrufe und war damals zu dieser Zeit das meistgesehene Video auf ganz YouTube. Nach sechs Monaten musste es jedoch wegen Urheberrechtsverletzungen von der Plattform genommen werden. Das Video hatte allerdings so große Wellen geschlagen, dass die beiden 2006 in der „Person of the Year: You“ Ausgabe des Time Magazins vorgestellt wurden. Sie erweiterten ihren Stil und begannen damit, auch Mini-Sketche zu produzieren. 2011 wurde Smosh zur Tochtergesellschaft von „Alloy Digital“. Das Medienunternehmen wurde zwei Jahre später in „Defy Media“ umbenannt. 2017 verkündete Padilla seinen Ausstieg aus Smosh und bemängelte dabei auch den Umgang des Unternehmens mit den Mitarbeitern und der Marke Smosh. Ende November 2018 kündigte Defy Media dann abrupt an, dass sie die Produktion einstellen und alle Mitarbeiter entlassen würden. Die Smosh-Besetzung veröffentlichte in der Zwischenzeit jedoch Videos auf ihren privaten Kanälen, ehe im Februar 2019 „Mythical Entertainment“ zum neuen Produktionsunternehmen wurde. Dies brachte einige Änderungen der Mitglieder mit sich. Am 20. Juni 2023 kündigte Padilla schließlich seine Rückkehr an. Padilla und Hecox hatten die Mehrheitsbeteiligung an Smosh zurückerworbene, um wieder eigenständig zu agieren.Der Hauptkanal zählt heute über 26 Millionen Abonnenten und mehr als 1600 Videos. Das gefragteste Video auf dem Kanal ist bereits 15 Jahre alt und misst mehr als 107 Millionen Aufrufe. Es folgen zahlreiche Clips mit mehr als zehn Millionen Aufrufen. Momenten basiert der Content hauptsächlich auf Gesellschaftsspielen, Rollenspielen und Quiz-Formaten. Aktuelle Show-Formate heißen etwa „Interviewing Exes“, „The Funeral Roast“ oder „Idiots Present..“. Mit der Rückkehr von Padilla wurde angekündigt, dass sich der Kanal nun wieder mehr auf Sketche ausrichten soll. Doch die Marke besteht inzwischen aus weit mehr als einem Kanal. „Smosh Pit“ misst ebenfalls über sieben Millionen Abonnenten und ist für Formate wie „Eat It Or Yeet It“ oder „Try Not To Laugh“ bekannt. Auch „Smosh Games“ ist von über sieben Millionen Menschen abonniert und dreht sich vor allem um Online-Games. „ElSmosh“ ist zudem ein rein spanischsprachiger Kanal, während auf „SmoshCast“ der gleichnamige Podcast veröffentlicht wird. Bei der Zahl der Videos, die unter der Marke Smosh veröffentlich werden, ist auch die Anzahl der Cast-Mitglieder in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Neben Padilla und Hecox sind vor allem Courtney Miller, Damien Haas und Shayne Topp aktuell am häufigsten in den Videos zu sehen.