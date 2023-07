Roku steigert Umsatz um elf Prozent

Wirtschaft

In den Vereinigten Staaten von Amerika schlossen fast zwei Millionen Menschen ein neues Abo ab.

Das Streamingunternehmen Roku hat am Donnerstag seine Quartalszahlen vorgelegt. Die Firma teilte mit, dass man 874,2 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte, das ist ein Anstieg von elf Prozent. Allerdings blieb unterm Strich ein Nettoverlust von 107,6 Millionen US-Dollar übrig. Die Betriebskosten kletterten um acht Prozent und betragen nun 504 Millionen US-Dollar.In den Monaten April, Mai und Juni schlossen 1,9 Millionen Menschen einen neuen Roku-Account ab, sodass man nun auf 73,5 Millionen Abonnenten kommt. "Während der Plattformumsatz im zweiten Quartal unsere Erwartungen übertraf, sorgte das makroökonomische Umfeld weiterhin für Unsicherheit, da der gesamte US-Werbemarkt im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr stagnierte", schrieben die Roku-Manager in ihrem Brief an die Aktionäre.Das dritte Quartal wird für Roku vermutlich weniger gut aussehen. Man rechnet mit 815 Millionen US-Dollar und einem Vorsteuerergebnis von -50 Millionen US-Dollar. Das neue Deal mit der Formel E, dessen Finale am Wochenende stattfindet, greift erst im nächsten Jahr. Mehrere Formate sind in Entwicklung und sollen demnächst erscheinen.