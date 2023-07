«Tiere hautnah»: Disney+ präsentiert einzigartige Aufnahmen mit Bertie Gregory

TV-News

Bertie Gregory zeigt in einer neuen National-Geographic-Doku neue und einzigartige Einblicke in das Leben von Wildtieren auf der ganzen Welt.

In einer sechsteiligen Seriewird National Geographic Explorer und BAFTA-Award Preisträger Bertie Gregory das Verhalten von Wildtieren einfangen. Mit Hilfe von Drohnen, hochmodernen stabilisierten Kameras und Unterwassertechnik werden Zuschauer die Möglichkeit haben atemberaubende, einmalige Momentaufnahmen der Tiere zu bewundern. Ab dem 13. September stehen alle Folgen der Serie auf Disney+ zum Abruf bereit.Gregorys Reise führt in die Antarktis, auf die Galapagos-Inseln, nach Botswana, Patagonien, Indonesien und in den Zentralafrikanische Republik. Dort können unter anderem herausragende Momente bewundert werden. Dazu zählen beispielsweise Buckelwale, die in der Antarktis absichtlich die Jagd einer vom Aussterben bedrohten Gruppe von B1-Killerwalen stören oder einen Schäferhund, der seine Schafherde vor einem jagenden Puma verteidigt. Letzteres wird von Gregory und seinem Team in Patagonien mit einer Wärmebildkamera gefilmt. Neben diesen Momenten wird über Gregorys Erkenntnisse über die Auswirkungen der Menschheit auf die Tierwelt berichtet.Die von Wildstar Films produzierte Serie folgt keinem Drehbuch, folglich erhalten die Zuschauer ebenfalls einen Einblick hinter die Kulissen. Bertie Gregory ist neben seiner Tätigkeit als Moderator ebenfalls als Kreativer Mitgestalter, Koproduzent und die Kamera verantwortlich. Während Jennie Hammond die Serienproduzentin ist, ist Anwar Mamon ausführender Produzent bei Wildstar. Will West, Maddie Close, Spencer Millsap, Mark McClean und James Brickell sind als Produzenten und Regisseure an der Serie beteiligt. Jenet Han Vissering und Drew Jones fungieren als ausführende Produzenten.