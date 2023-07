Rundschau

«Futurama» ist zurück aus der Zukunft und bleibst sehr selbstreferentiell. Paramount+ hat eine Action-Serie im Angebot, die lediglich zum Zeitvertreib neben dem Smartphone nutzen kann.

«Futurama» (Staffel 11 seit 24. Juli bei Disney+)

«The Last King of the Cross» (seit 4. Juli bei Sky)

«Minx» (Staffel 2 seit 21. Juli bei Starz)

«Special Ops: Lioness» (seit 23. Juli bei Paramount+)

«Praise Petey» (seit 21. Juli bei Freeform/Hulu)

Neue Zuschauer können einfach direkt in die Serie einsteigen und langjährige Fans werden die Auflösung zu jahrzehntelang währenden Rätseln erkennen - darunter Entwicklungen in der epischen Liebesgeschichte zwischen Fry und Leela, der mysteriöse Inhalt von Nibblers Katzenklo, die geheime Geschichte des bösen Roboter-Weihnachtsmanns und der Verbleib von Kifs und Amys Kaulquappen. Während die Crew die Zukunft von Impfstoffen, Bitcoin, Cancel Culture und Streaming-TV erforscht, gibt es gleichzeitig eine völlig neue Pandemie in der Stadt.Als Kind einer armen libanesischen Migrantenfamilie hat John Ibrahim (Lincoln Younes) im australischen Sydney kaum Aufstiegschancen. Doch zusammen mit seinem Bruder Sam (Claude Jabbour) wird er zum Nachtclub-Mogul und erobert Sydneys Rotlichtviertel Kings Cross. Die aufwendig produzierte Gangsterserie von Sky entstand nach Ibrahims gleichnamiger Bestseller-Autobiografie.Das Format spielt im Los Angeles der 1970er Jahre und dreht sich um Joyce (Ophelia Lovibond), eine aufrichtige junge Feministin, die sich mit einem schmierigen Verleger (Jake Johnson) zusammentut, um das erste Erotikmagazin für Frauen zu gründen. In der zweiten Staffel müssen sich Doug und Joyce mit dem explosionsartigen Erfolg von Minx auseinandersetzen, der mehr Geld, Ruhm und Versuchungen mit sich bringt, als sie beide bewältigen können.Die Serie ist inspiriert von einem echten Programm des US-Militärs und erzählt die Geschichte von Joe (Saldaña), die versucht, ihr privates und berufliches Leben als Kopf der CIA im Kampf gegen den Terror unter einen Hut zu bringen. Im Rahmen des Lioness-Programms, das von Kaitlyn Meade (Kidman) und Donald Westfield (Kelly) geleitet wird, rekrutieren sie die aggressive Marine-Soldatin Cruz (De Oliveira). Joe und Cruz ermitteln zusammen undercover unter Terroristen, um einen Terroranschlag zu verhindern.Petey, ein It-Girl aus New York, hat alles, bis ihr Leben aus den Fugen gerät. Doch als sie sich in die Modernisierung des Kleinstadtkults ihres Vaters "einmischt", beginnt ein neues Leben.