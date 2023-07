«Keke Wyatts World»: Start der Produktion

US-Fernsehen

Nach über drei Jahrzehnten im Musikgeschäft ist Keke Wyatt bereit, ihre Karriere mit ihrem ersten neuen Album seit über sechs Jahren auf die nächste Stufe zu heben.

Der Reality-Sender WE tv heute grünes Licht für, eine neue Reality-Serie mit der berühmten R&B-Künstlerin Keke Wyatt. Die Serie wird diesen Herbst exklusiv auf WE tv und dem Schwester-Streamer ALLBLK ausgestrahlt. Die R&B-Künstlerin muss ihre anspruchsvolle Gesangskarriere mit ihrer Rolle als Ehefrau, Tochter, Diva, Freundin und Mutter von elf Kindern, darunter das neugeborene Baby Ke'Zyah, in Einklang bringen. Während der Druck immer größer wird, kämpft sie mit Hilfe ihres Ehemanns Zackariah, einem Hausmann, der sich um den Haushalt kümmert, ihrer Mutter Lorna, die ihr Fels in der Brandung ist, aber auch für Ärger in der Familie sorgt, und ihres Managers und besten Freundes Andrae, der dafür sorgt, dass sie auf Kurs bleibt. Kann Keke weiterhin Mutterschaft und Familienleben mit den Anforderungen ihrer Karriere und ihrer Fans in Einklang bringen?"Hello Sugars!!! Meine Welt mag nicht perfekt sein, aber ich bin super aufgeregt, mein wunderbar verrücktes, chaotisches und ausgeglichenes Leben mit euch allen zu teilen", so Keke Wyatt. "Von der Familie und den Kindern bis hin zu einer frustrierenden, aber florierenden Karriere auf dem Weg zur Fertigstellung meines neuen Albums für meine FANS. Haltet eure Sicherheitsgurte bereit, schnallt euch an und macht euch bereit, Keke's World OkaaaaY zu betreten!!!""WE TV lebt davon, seinen Zuschauern mutige, dynamische - aber auch sympathische - Persön-lichkeiten zu präsentieren. Keke Wyatt ist eine natürliche Ergänzung, da ihre lebhafte Persönlich-keit, gepaart mit ihrer interessanten und komplexen Geschichte, genau das verkörpert, wonach sich unsere Zuschauer am Donnerstagabend sehnen", so Brett Dismuke, Head of Content, WE tv und ALLBLK. "Wir freuen uns auf den Start dieser neuen Serie und sind dankbar, dass Keke uns erlaubt hat, ihre facettenreiche Welt einzufangen."«Keke Wyatt's World» wird von Conveyor Media produziert, wobei Colin Whelan, Rebecca Sirmons und Kat Uyenco als ausführende Produzenten und Rodney Holland und Carlos Vargas als mitaus-führende Produzenten fungieren. Keke Wyatt und Andrae Crenshaw fungieren ebenfalls als ausfüh-rende Produzenten. Angela Molloy, SVP Development & Original Production, Unscripted und Ash-ley McFarlin VP Development & Original Production, Scripted sind ausführende Produzenten für WE tv.