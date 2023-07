NBC setzt erneut auf die Premier League

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von NBC hat sich kurzfristig die Rechte an den Vorbereitungsspielen gesichert.

Die Premier League Summer Series - das erste Vorsaison-Turnier der Premier League in den USA mit neun Live-Spielen an neun Tagen - wird seit Mittwoch mit drei Spielen fortgesetzt, die exklusiv auf Peacock zu sehen sind. Am Freitag um 19.30 Uhr spielt Brighton & Hove Alibion in New Jersey gegen Newcastle. Daniel Mann, Danny Higginbotham und Alex Aljoe werden das Spiel kommentieren.Am Sonntag wird das Nachmittagsspiel um 12.00 Uhr ebenfalls auf USA Network übertragen. Dann treffen Aston Villa und Brentford in Landover, Maryland, aufeinander. Daniel Mann, Tim Howard und Alex Aljoe sind die Kommentatoren. Um 14.00 Uhr meldet sich NBC aus Landover mit der Vorberichterstattung zum Spiel Chelsea gegen Fulham, das um 14.45 Uhr beginnt.Die Premier League Summer Series ist Teil des kontinuierlichen Engagements der Liga für ihre Fans in den USA. Sie bieten den Fans die Möglichkeit, Spieler und Trainer der Premier League, die zu den besten der Welt gehören, in Aktion zu sehen. Zusätzlich zum Turnier wird die Premier League eng mit einer Reihe von Basis- und Gemeinschaftsorganisationen in jeder Gastgeberstadt zusammenarbeiten, um ein Programm mit Gemeinschafts- und Jugendfußballinitiativen zu entwickeln.