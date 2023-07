Netflix veröffentlicht vier neue Smartphone-Games

Vermischtes

Der Streamingdienst hat unter anderem ein Schach zum Thema «The Queens Gambit» auf den Markt geworfen.

Netflix hat auch Neuheiten für das Smartphone parat: Der Streamingdienst hat diesen Monat für jeden etwas zu bieten. „The Queen's Gambit Chess“ von Ripstone, das auf der preisgekrönten Netflix-Serie «The Queen's Gambit» basiert, ist jetzt exklusiv für Netflix-Mitglieder verfügbar. Der Titel gesellt sich in diesem Monat zu drei weiteren Spielen, darunter „Oxenfree II: Lost Signals“ von Night School, einem Netflix-Games-Studio, „Sonic Prime Dash“ von SEGA und „Too Hot To Handle 2“ von Nanobit. Diese und mehr als 60 weitere Spiele sind bei allen Netflix-Mitgliedschaften ohne Werbung oder In-App-Käufe enthalten.„The Queen's Gambit Chess“ basiert auf einer der beliebtesten Netflix-Serien aller Zeiten, die mehr als 122 Millionen Mal angesehen wurde, und entführt die Spieler in die Welt von Beth Harmon. Das neue Smartphone-Spiel ist ein Schachspiel, mit dem man mit Freunden und Unbekannten zocken kann.Schattige Sektenmitglieder, geisterhafte Funksignale und Raumzeitportale erwarten die Spieler, wenn sie in diesem von der Kritik gefeierten erzählerischen Abenteuer „Oxenfree II: Lost Signals“, das auf das Original von 2016 folgt, ein neues dunkles Geheimnis untersuchen. Unnatürlich auftretende elektromagnetische Wellen verursachen plötzlich Störungen in elektrischen und Funkgeräten. Widerwillig kehrt Riley Poverly in ihre Heimatstadt zurück, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, doch was sie vorfindet, ist mehr, als sie erwartet hat. Wie die Spieler mit den übernatürlichen Ereignissen umgehen, wird die Zukunft in dieser spannenden Geschichte für immer verändern.Mit „Sonic Prime Dash“ flitzt man durch 3D-Rennstrecken, springt über Hindernisse und kämpft gegen kultige Bösewichte. Dieses rasante Laufspiel steuert man mit dem schnellsten blauen Igel der Welt. Die Spieler können aus einer Reihe beliebter Sonic-Charaktere wählen, von denen jeder seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten hat, und im Laufe des Spiels neue Charaktere freischalten.„Mach dich bereit für eine Hitzewelle in Form einer Fortsetzung des pikanten interaktiven Story-Spiels von Netflix , das parallel zu Staffel 5 der erfolgreichen Reality-Serie debütierte“, kündigt Netflix «Too Hot to Handle» an.