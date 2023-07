ITV-Umsatz fällt um zwei Prozent

Wirtschaft

Der britische Konzern machte im zweiten Quartal über 1,6 Milliarden Pfund Umsatz.

Der britische ITV-Konzern hat gute Finanzzahlen vorgelegt. Das Unternehmen setzte 1,639 Milliarden Pfund in den Monaten April, Mai und Juni 2023 um – das ist zwar ein Rückgang um zwei Prozent, aber damit schnitt das Unternehmen deutlich besser ab als viele andere Medienkonzerne. Um acht Prozent stieg das Ergebnis der ITV Studios, das nun eine Milliarde Pfund beträgt. Das bereinigte EBITA der Gruppe ging wie erwartet um 52 Prozent auf 152 Millionen Pfund zurück. Der Gewinn sank auf 45 Millionen Pfund.Die ITV Studios lieferten bislang 109 Formate aus, im Vorjahreszeitraum waren es 133 Stück. Damit stiegen die Drehbucheinnahmen pro Stunde. Neun Formate werden inzwischen in drei oder mehr Länder verkauft. Die Shows «The Voice», «Love Island», «My Mum, Your Dad» und «Come Dine With Me» gehören zu den Hits. Der Streamingdienst ITVX wuchs weiter: 12,5 Millionen Briten nutzen den Dienst, die Zahl der Abonnenten von BritBox International wuchs um sieben Prozent auf 3,2 Millionen zahlende Kunden."Die anhaltende Dynamik der strategischen Neuausrichtung von ITV hat im ersten Halbjahr zu einem starken Wachstum bei den Studios und den digitalen Einnahmen geführt, wodurch die erwartete Schwäche des britischen Werbemarktes weitgehend ausgeglichen werden konnte - die Gesamteinnahmen gingen im ersten Halbjahr nur um 1 Prozent zurück, und das in einem sehr schwierigen Werbemarkt", sagte Carolyn McCall, Chief Executive von ITV. "Wir sind weiterhin auf Kurs, alle unsere KPI-Ziele zu erreichen, und sind zuversichtlich, dass wir bis 2026 mindestens 750 Millionen Pfund an digitalen Einnahmen erzielen werden. Wie wir bei der Veröffentlichung der Jahresergebnisse im März angekündigt haben, werden die Nettoinvestitionen in unser Streaming-Geschäft 2023 ihren Höhepunkt erreichen, und wir erwarten, dass die Gewinne ab diesem Zeitpunkt steigen werden."