«Die Pyramide» steigert die Reichweite deutlich

Quotennews

Doch während auf dem Gesamtmarkt 200.000 Menschen mehr als in der Vorwoche mit von der Partie waren, nahm das Interesse in der Zielgruppe ab.



Sat.1 setzt seine Kult-Show-Wochen fort und schickt dafür zunächstauf Sendung. Die Kultshow war zwischen 1979 und 1994 zu sehen gewesen und wurde von Dieter Thomas Heck moderiert. Diese Aufgabe übernimmt nun Jörg Pilawa und für die letzte der neu gedrehten Folgen bildeten vier Kandidaten Team mit den Promis Verona Pooth, Panagiota Petridou, Ralf Schmitz, Wotan und Wilke Möhring.In der Vorwoche war das Format mit 0,97 Millionen Interessenten zurückgekehrt, was für eine solide Quote von 4,6 Prozent sorgte. Bei den 0,27 Millionen Jüngeren stand ein knapp überdurchschnittlicher Marktanteil von 6,5 Prozent auf dem Papier. Mit 1,18 Millionen Zuschauern nahm das Interesse nun deutlich zu und man überholte sogar «Die Bachelorette». Dies bedeutete gute 5,0 Prozent Marktanteil für den Sender. Einzig die 0,22 Millionen Umworbenen verloren deutlich und kamen nun nicht mehr über akzeptable 4,7 Prozent hinaus.Direkt im Anschluss wiederholte der Sender eine weitere Ausgabe des Formats. Hier waren als prominente Gäste Amira Pocher, Oliver Pocher, Andrea Kiewel und Pierre M. Krause mit von der Partie gewesen. Hierfür verharrten noch 0,47 Millionen Neugierige auf dem Sender, was zu einem annehmbaren Resultat von 3,9 Prozent führte. Die jüngere Reichweite halbierte sich auf 0,11 Millionen Menschen, wodurch hier nur noch magere 4,0 Prozent Marktanteil eingefahren wurden.