«Fire Country»: Universal TV holt Jerry-Bruckheimer-Serie nach Deutschland

TV-News

Im September ist die CBS-Serie mit Max Thieriot im Programm des Pay-TV-Senders.

Stets mehr als fünf Millionen Amerikaner verfolgten die Debüt-Staffel der Seriebeim US-Network CBS, was der Produktion von CBS Studios nicht nur eine zweite Staffel einbrachte, sondern auch Planungen für weitere Spin-offs in Gang setzte. Bis es soweit ist, feiert die Serie von Star-Produzent Jerry Bruckheimer zunächst ihre Deutschlandpremiere. Universal TV zeigt die 22-teilige Staffel ab dem 11. September immer montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen.Zu sehen ist darin Max Thieriot als junger Häftlich Bode Donovan, der der die einmalige Chance auf eine verringerte Gefängnisstrafe erhält, wenn er sich einem Programm für Feuerwehrleute anschließt. Am Ende wird er seiner Heimatstadt zugeteilt, wo er mit ehemaligen Freunden, anderen Insassen und Elite-Feuerwehrleuten zusammenarbeiten muss, um die riesigen Brände zu löschen, welche die Region heimsuchen. Die Rückkehr von Bode in seine alte Heimatstadt Edgewater bringt eine Menge Schwierigkeiten und Drama mit sich. In der Vergangenheit genoss er dort Beliebtheit und Anerkennung, bis er vom rechten Pfad abkam. Fünf Jahre zuvor zerstörte Bode sein früheres Leben komplett. Nun kehrt er als verurteilter Straftäter zurück, und nicht jeder in der Stadt glaubt daran, dass er eine zweite Chance verdient hat. Kaum ist Bode in Edgewater angekommen, merkt er, dass er hier nicht willkommen ist. Deshalb stellt er einen Antrag auf Versetzung in eine andere Stadt, um den Konflikten in seiner alten Heimatstadt zu entgehen. Doch schon bald darauf befindet sich das Team erneut im Einsatz. Die Bewohner von Edgewater sowie die Stadt selbst müssen vor einem bevorstehenden Sturm geschützt werden.Hauptdarsteller Thieriot war selbst an der Entwicklung der Serie beteiligt, denn sie basiert auf dessen persönlichen Erfahrungen. Er wuchs in Nordkalifornien auf und war dort Zeuge vieler verheerender Brände. Neben Thieriot werden auch Joan Rater und Tony Phelan als Schöpfer geführt. Jerry Bruckheimer und die Produzenten von «Grey's Anatomy» verantworten die Produktion. Zum Hauptcast gehören Kevin Alejandro, Jordan Calloway, Stephanie Arcila, Jules Latimer, Diane Farr und Billy Burke.