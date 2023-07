«Mein grünes Paradies»: ZDF startet «Gartenprofis»-Ableger

TV-News

In dem Spin-off stehen vor allem kostengünstige Alternativen zu hochwertigen und teuren Baustoffen im Fokus.

Die ZDF-Sendungbefindet sich aktuell in seiner siebten Staffel, die immer sonntags nach dem «Fernsehgarten» ausgestrahlt wird. Im September bekommt die seit 2017 ausgestrahlte Garten-Soap einen neuen Ableger, wie das ZDF nun angekündigt hat. Der Spin-off hört auf den Namenund startet am Sonntag, 3. September, um 14:55 Uhr. Davor wird eine Folge der siebten Staffel des Eva-Brenner-Formats wiederholt.Während bei der Muttersendung zwei Gartenprofis sich mit ihren Ideen um den Auftrag eines Gartenbesitzers bemühen, stehen sich in «Mein grünes Paradies» zwei Garten- und Landschaftsbauer gegenüber. Sie präsentieren einer Familie Konzepte für den Gartenumbau. Der Fokus liegt dabei auf günstigen Alternativen zu hochwertigen und teuren Baustoffen oder Pflanzen – zum Beispiel durch das Wiederverwerten vorhandener Materialien. Um weitere Kosten zu sparen, wird auch die Familie aktiv in den Umbau mit eingebunden – unter Anleitung des Gartenprofis.Geplant sind zunächst sieben Folgen die immer sonntagnachmittags ausgestrahlt werden. Für «Duell der Gartenprofis» lief es in diesem Sommer bislang richtig gut. Im Schnitt sahen die sieben gesendeten Ausgaben 1,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil lag bei ordentlichen 15,5 Prozent. Das Format aus dem Hause Redseven Entertainment kommt auch beim jungen Publikum gut an und erreichte bislang 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.