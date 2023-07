«Entertainment Tonight» kürzt Stellen

US-Fernsehen

Nach Informationen mehreren Mediendiensten sollen rund 20 Mitarbeiter entlassen werden.

Wie das Fachblatt „Variety“ erfahren hat, kürzt die Vorabendshowbeim Personal. Am Mittwoch fand ein virtuelles Meeting mit der gesamten Belegschaft statt, bei der die Mitarbeiter von Umstrukturierungen erfahren haben. Einige Mitarbeiter posteten in den sozialen Medien, dass sie am Mittwoch entlassen wurden.Angeblich sollen weniger 20 Personen, das sind rund zehn Prozent der Mitarbeiter, die Redaktion verlassen. Der Stellenabbau kommt nicht von Ungefähr: Schließlich wurden zahlreiche «Entertainment Tonight»-Formate gestrichen, die vor allem im Digitalen ihr Zuhause hatten. Zu den Mitarbeitern, die sich einen neuen Job suchen müssen, gehört ein Leiter der Grafikabteilung und digitale Redakteure.Außerdem wurden die Verträge mit zwei freien Redakteuren nicht verlängert. Am Vorabend bleibt «Entertainment Tonight» weiterhin bestehen, die Sendung wird von Kevin Frazier und Nischelle Turner moderiert.