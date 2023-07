RTL plant nächstes «Stern TV Spezial»

TV-News

Außerdem hat der Kölner Sender eine neue Doku-Serie mit Parapsychologe Dr. Walter von Lucadou geplant sowie ein Nachfolgeprogramm von «Top Dog Germany» gefunden.

Während am morgigen Donnerstag Schauspieler Henning Baum hinter die Kulissen der Polizei blickt und eine Woche später erklärt, was es heißt Bundeswehrsoldat zu sein, macht RTL am 10. August im Rahmen einesein Gehaltsexperiment ( Quotenmeter berichtete ). Ebenso bekannt war, dass es am 17. August einen Service-Abend geben wird, bei dem die zwei neuen Formateundgetestet werden. Wiederum eine Woche später steht dann das nächste «Stern TV Spezial» auf dem Programm.Am 24. August geht es um 20:15 Uhr dann um den „Wohnwahnsinn in Deutschland“. In der Spezial-Ausgabe widmet sich «Stern TV» dem Thema Wohnen und zeigt, wie die eigenen vier Wände bezahlbar bleiben, denn bezahlbarer Wohnraum scheint hierzulande immer knapper zu werden. Thematisiert werden dabei auch Finanzierungsmöglichkeiten und wie beschwerlich die Wohnungssuche tatsächlich ist.Im Anschluss gibt es einen harten Themenwechsel, denn ab 22:35 Uhr folgte eine Dokumentation über den Parapsychologen Dr. Walter von Lucadou, der seit 45 Jahren übernatürliche Phänomene erforscht. Für Menschen mit Geistererscheinungen ist er oftmals die letzte Hoffnung. In der neuen RTL-Doku schickt er die beiden Reporter Moritz Harms und Katja Bigalke durch ganz Deutschland, um paranormale Vorkommnisse unter die Lupe zu nehmen und so die unheimlichen Vorfälle zu entschlüsseln.Darüber hinaus hat RTL auch ein Nachfolgeprogramm von «Top Dog Germany» gefunden, das mit einer Best-of-Ausgabe am Freitag, den 18. August, zum vorerst letzten Mal gesendet wird. Oliver Geissen präsentiert am 25. August eine neue Folge vonzum Thema „Die erfolgreichsten Comebacks aller Zeiten“. Zu Gast sind Sasha, Thomas Anders und Ilka Bessin, als Music-Acts treten Angelo Kelly, Right Said Fred und OMD auf. Experte Frank Ehrlacher darf natürlich auch nicht fehlen. Und auch im Anschluss an die fast vierstündige Sendung bleibt es bei RTL musikalisch, denn nach dem «Nachtjournal» wiederholt der Kölner Sender, die am heutigen Mittwochabend bei RTLup erstmals gesendet wird. Steffi Brungs und Ramon Roselly begrüßen darin zahlreiche Gäste auf der Berliner Waldbühne, darunter DJ Ötzi, Matthias Reim und Vicky Leandros.