MagentaTV schnürt attraktives Sport-Paket

TV-News

Mit der „MegaSport Option“ haben Abonnenten Zugriff auf Live-Sport von Sky, DAZN und MagentaSport. Das Jahresabo für das Bundle liegt bei 39 Euro im Monat und damit deutlich niedriger als bei Einzel-Abos.

Wer die drei höchsten deutschen Ligen im Männerfußball sehen möchte, muss drei verschiedene Abonnements abschließen: DAZN, Sky und MagentaSport. Das kostet in Einzelabos fast 70 Euro im Monat. MagentaTV vereinfacht diese missliche Lage für Fußball-Fans nun massiv und verspricht einen enormen Preisvorteil, denn der TV-Dienst der Deutschen Telekom bietet zum Saisonstart 2023/24 die „MegaSport Option“ an und bündelt damit Live-Sportpakete der Streaming-Anbieter DAZN, WOW (Sky) sowie MagentaSport.MagentaTV-Kunden haben damit nicht nur recht leichten Zugang zu den Plattformen, sondern auch Zugriff auf einen Frühbucherrabatt. Wer sich bis zum 28. September 2023 für die „MegaSport Option“ im Jahresabo entscheidet, zahlt im ersten Vertragsjahr nur 39 Euro pro Monat, also zahl nur etwas mehr als die Hälfte der Einzelabo-Preise. Nach dem ersten Vertragsjahr steigt der Preis allerdings auf 48 Euro pro Monat.„MagentaTV steht für beste Sportunterhaltung aus einer Hand. Wir bieten Fußballfans die für sie relevanten Anbieter zu einem attraktiven Gesamtpreis und auf einer Plattform. Die Angebotspalette der ‚MegaSport Option‘ beinhaltet außerdem besondere Highlights wie alle 92 Spiele der Basketball-WM“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Mit den Top-Fußballinhalten und vielen weiteren Sportarten von DAZN, WOW und MagentaSport spielt die ‚MegaSport Option‘ in Deutschland in ihrer eigenen Liga.“Neben den Fußball-Angeboten beinhaltet die „MegaSport Option“ auch die anderen Angebote der jeweiligen Sender. Bei Sky ist dies unter anderem die Formel 1, Gold und NHL, DAZN steht für American Football, Basketball der NBA sowie die UEFA Champions League. MagentaSport bietet neben der 3. Liga auch Eishockey aus der DEL sowie internationaler Basketball mit EuroLeague und Länderspielen.