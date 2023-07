«Wettkampf in 4 Wänden» startet mittelmäßig

Quotennews

Die neue Show mit Eva Brenner hatte keine Probleme mit Folge eins. Punktete im Anschluss noch «Extra»?

Gleich sechs Folgen bestellte der Fernsehsender RTL für die Produktion von. In dieser Sendung, die von Eva Brenner moderiert wird, müssen vier Hobby-Handwerker-Teams vier Rohbau-Wohnungen bezugsfertig herstellen. Eine Fachjury begleitet das Unterfangen, bei dem die Teilnehmer 50.000 Euro gewinnen können. 1,13 Millionen Menschen verfolgten die RTL-Eigenproduktion, die sich maue 4,9 Prozent Marktanteil sicherte. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,47 Millionen dabei, der Marktanteil wurde mit mittelmäßigen 10,6 Prozent bewertet.Eine weitere Ausgabe voninformierte 1,11 Millionen Menschen unter anderem zu den Waldbränden auf den griechischen Inseln, die Sendung aus Berlin sicherte sich einen Marktanteil von 6,4 Prozent. In der Zielgruppe wurden dieses Mal 0,31 Millionen ausgewiesen, womit RTL einen Marktanteil von 8,6 Prozent erreichte.Mareile Höppner informierte die Fernsehzuschauer in der Sendung, das RTL-Magazin beschäftigte sich mit unter anderem mit Rabatt-Apps für das Smartphone. Die 85-minütige Fernsehsendung verbuchte eine Reichweite von 0,91 Millionen, der Marktanteil wurde mit 7,6 Prozent bemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,22 Millionen dabei, sodass man auf 9,1 Prozent Marktanteil kam. Dasunterhielt 0,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, in der Zielgruppe wurden noch 9,2 Prozent gemessen. Das im Anschluss ausgestrahlte Interview mit Rheinmetall-Chef Armin Pappenberger sicherte sich 0,54 Millionen Zuschauer und 8,7 Prozent, der Marktanteil belief sich auf 9,1 Prozent.