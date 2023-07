Netflix veröffentlicht My Netflix-App

Vermischtes

Das neue Tool soll den Kunden helfen, aus der Masse der Inhalte eine gute Serie zu finden.

Netflix stellte My Netflix vor, einen One-Stop-Shop für Verbraucher mit einfachen Verknüpfungen, die den Nutzern bei der Auswahl der gewünschten Inhalte helfen sollen. In diesem neuen Bereich auf iOS und Android sieht der Nutzer, was er heruntergeladen hat (z. B. Episoden von «Quarterback» für den langen Flug), welche Fernsehserien und Filme er mit "Daumen hoch" bewertet hat, welche Sendungen und Filme er in "Meine Liste" gespeichert hat (z. B. «Heart of Stone»), welche Trailer er gesehen hat, welche Erinnerungen er gestartet hat und eine Übersicht über alle laufenden Sendungen.Wenn der Abonnent mit seinem Handy unterwegs ist, gelangt er direkt zu „My Netflix“, wo er schnell eine gespeicherte oder heruntergeladene Sendung auswählen und ansehen kann. Netflix-Abonnenten können auch die Registerkarte "Home" und andere Bereiche der App besuchen, um den gesamten Katalog an Serien und Filmen zu entdecken.Je mehr die Nutzer mit Netflix interagieren und ihre Vorlieben mit Netflix teilen, indem sie zum Beispiel mehr Action-Thriller wie «Extraction 2» auf My List" speichern oder jeder Staffel von Bridgerton" einen Daumen nach oben geben, desto persönlicher wird dieser Bereich. Diese Funktion ist ab heute für iOS verfügbar und wird Anfang August für Android eingeführt.