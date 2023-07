Primetime-Check

«Brennpunkt» oder «RTL Aktuell Spezial»? ProSieben-Serien oder Sat.1-Film?

Das Erste startete mit einemzu den Waldbränden auf Rhodos in die Primetime. Die zehnminütige Sendung verfolgten 3,90 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von 16,8 Prozent entsprach. Auch beim jungen Publikum war die blaue Eins gefragt. 0,62 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 14,7 Prozent. Der Filmsorgte danach für 3,30 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 13,8 respektive 11,7 Prozent. Dieinformierten ab 22:06 Uhr noch 2,08 Millionen Menschen, die Marktanteile sanken auf soliden 10,8 und 9,1 Prozent.Auch RTL bot seinen Zuschauern zunächst einen Blick nach Griechenland. Demvon Peter Kloeppel folgten 1,54 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden auf 6,6 Prozent bei allen und 13,0 Prozent in der Zielgruppe beziffert.sicherte sich im Anschluss 1,48 Millionen Seher und 10,5 Prozent bei den Umworbenen.war von 1,15 Millionen gefragt und erreichte eine relative Sehbeteiligung von 10,5 Prozent. VOX war an diesem Abend erfolgreicher als der Schwestersender, dennkam auf 11,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Als Reichweite wurden 1,11 Millionen Zuschauer gemessen. Eine weitere Ausgabe unterhielt 0,75 Millionen Zuschauer und holte 8,2 Prozent. Das Staffelfinale vonsorgte für 0,79 Millionen RTLZWEI-Zuschauer, der Grünwalder Sender durfte sich über 6,5 Prozent Marktanteil freuen.Reichweitenstärkster Sender der Unterföhringer Sendergruppe Seven.One Entertainment war Kabel Eins, wo der Film1,08 Millionen Zuschauer unterhielt. In der Zielgruppe reichte es für weit überdurchschnittliche 6,3 Prozent. Sat.1 hatteim Gegenprogramm. Der knapp zweieinhalb-stündige Blockbuster erreichte 0,95 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe standen sehr gute 9,3 Prozent zu Buche. ProSieben ging mit seinen Serien-Angebot vonundunter. Die rote Sieben erreichte nur 0,56 und 0,52 Millionen Zuschauer und musste sich mit 5,9 und 4,9 Prozent zufriedengeben.