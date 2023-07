«Zombieverse» startet im August

International

Der Streamingdienst kündigt für den 8. August eine neue Dating-Serie aus Südkorea an.

Inmitten einer Zombie-Apokalypse in Seoul startet die Netflix-Serieam 8. August mit einer packenden und unverwechselbaren Mischung aus Horror, Spannung und Humor. Eine Gruppe ahnungsloser Kandidaten trifft sich, um an einer Reality-Dating-Show teilzunehmen, aber die Dinge nehmen eine schreckliche Wendung, als sie sich mitten in Seoul wiederfinden, das von Zombies überrannt wird. Gemeinsam müssen sie aus der Stadt fliehen und den wandelnden Toten entkommen, oder sie riskieren, selbst zu Zombies zu werden.Der heute enthüllte Haupttrailer bietet einen Einblick in die adrenalingeladene Serie, die bei einer plötzlichen Zombieinvasion von Gelächter zu purer Panik umschlägt. Der Einsatz wird noch höher, wenn die Teilnehmer versuchen müssen, ein Rettungsschiff auf der Insel Wolmido zu erreichen, während sie gleichzeitig einem unerbittlichen Ansturm von Zombies ausweichen müssen.Trotz des zombieverseuchten Hintergrunds hält Zombieverse die Balance zwischen echter Spannung und Momenten des Lachens. Die subtilen Intrigen der Darsteller und ihre humorvollen Reaktionen auf ihre bizarre Lage machen den einzigartigen Charme der Serie aus. Mit einer Reihe von skurrilen Überlebenstaktiken stellt Zombieverse ein neues Reality-Show-Konzept vor, das Humor und Spannung in einem Zombie-Apokalypse-Szenario miteinander verbindet.