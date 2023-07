Dyn und Sky arbeiten zusammen

TV-News

Der neue Sport-Streamingdienst ist über eine neuentwickelte App auf der Sky-Plattform verfügbar. Möglich macht dies eine neue Partnerschaft.

Dyn Media, der Sportstreamingdienst von Ex-DFL-Chef Christian Seifert, steht in den Startlöchern und erblickt am 23. August das Licht der Welt. Rund einen Monat vor dem Launch hat das neue Unternehmen eine weitere Kooperation mit einem etablierten Player bekannt gegeben. Nach einer Partnerschaft mit MagentaTV hat man nun auch mit Sky Deutschland eine „langfristig angelegte Partnerschaft“ geschlossen, wie man am Dienstag mitteilte. Hauptaugenmerk der Kooperation ist die Verfügbarkeit von Dyn, denn eine neu entwickelte App wird über Sky Q erstmalig zur neuen Saison angeboten. Nötig ist neben dem Download der App ein laufendes Dyn-Abonnement.Explizit sprach Dyn in seiner Pressemitteilung die Handball-Zuschauer an, denn Sky hielt bis zuletzt die Rechte an der Handball-Bundesliga, verlor die Übertragung aber an Seiferts Streamingdienst. Selbstredend sind in dem Abo, das aktuell zu einem Frühbucherpreis für 10,50 Euro im Monat zu haben ist, alle weiteren Sportarten von Dyn, also Basketball, Tischtennis, und Volleyball, über Sky Q abrufbar.„Sportbegeisterte Sky-Kunden können, wie bisher alle Spiele der Liqui Moly Handball-Bundesliga und zusätzlich noch mehr attraktiven Sport erleben. Wir freuen uns sehr künftig mit Dyn auch auf der größten deutschen Plattform für Entertainment und Sportinhalte präsent zu sein“, sagt Dyn-Media-COO Marcel Wontorra.„Bester Live-Sport ganz einfach auf Sky“, ergänzt Evelyn Rothblum, Executive Vice President Advertising, Partnerships & Distribution bei Sky Deutschland und Sky Italia. „Durch die Partnerschaft mit Dyn setzen wir konsequent unseren Weg fort, den besten Content auf einer Plattform zu vereinen. Dabei bieten wir den Kunden ein unvergleichlich attraktives Angebot für Dyn, so dass sie künftig Weltklasse-Handball, Basketball und vieles mehr auf Sky Q genießen können.“