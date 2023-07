Apple kündigt «Wanted» an

International

Apple TV+ zeigt den ersten Trailer und kündigt den 25. August als Erstausstrahlungstermin für die internationale True-Crime-Serie an.

Apple TV+ hat die vierteilige Dokumentarserie, die die fesselnde Geschichte des flüchtigen Konzernchefs Carlos Ghosn und seines unaufhaltsamen Aufstiegs an die Spitze der Karriereleiter, seiner schockierenden Verhaftung und seiner unglaublichen Flucht, die die Welt in Erstaunen versetzte, erzählt, wird am Freitag, den 25. August, weltweit Premiere haben. Die Serie bietet detaillierten Zugang zu allen Hauptakteuren der Saga, einschließlich Mike Taylor, dem ehemaligen Green Beret, der Ghosns erschütternde Flucht inszenierte, und dem Mann in der Mitte des Ganzen – Carlos Ghosn – der zum ersten Mal seine Seite dieser laufenden, globalen Nachrichtengeschichte von Anfang bis Ende erzählt.Die Serie wird von Oscar-Preisträger James Gay-Rees und Emmy-Preisträger Paul Martin produziert und von DuPont und Emmy-Preisträger James Jones gedreht. «Wanted: The Escape of Carlos Ghosn» wird von Box To Box für Apple produziert und von James Gay-Rees, Paul Martin und Martin Conway als ausführende Produzenten betreut. Amanda Wills, Leiterin der Videoabteilung des Wall Street Journal, und Daniel Rosen sind ausführende Produzenten für die Wall Street Journal Studios.Inspiriert von dem gefeierten Buch „Boundless" der Wall Street Journal-Reporter Nick Kostov und Sean McLain, enthält die Serie noch nie gezeigte Interviews und Aufnahmen mit den wichtigsten Akteuren, die im Umfeld von Ghosn lebten, seinen Aufstieg zur Konzernmacht in Japan, seine verschiedenen Verhaftungen und die Details seiner erschütternden Flucht in den Libanon. Als eine der schockierendsten internationalen Wirtschafts- und Rechtsgeschichten des Jahrzehnts ist "Wanted: The Escape of Carlos Ghosn" gibt den Zuschauern einen unvergleichlichen Zugang zu den Schlüsselfiguren der Saga, zu den Ereignissen und zu den Vorhersagen, was als nächstes kommt.