FOX-Mann Michael Biard wechselt zu Nexstar

Köpfe

Nach 20 Jahren im Unternehmen sucht sich Biard neue Herausforderungen und wird Finanzchef.

Das Unternehmen Nexstar wird sich weiterhin verändern. Im vergangenen Jahr hat man den linearen Fernsehsender The CW gekauft und das Programm komplett auf links gedreht. Nun hat man Michael Biard von FOX abgeworben, der künftig zum neuen Präsidenten und Chief Operating Officer des TV-Senderriesen Nexstar ernannt, dem Eigentümer von NewsNation und dem CW Network. berufen wurde."Michael Biard ist ein talentierter, innovativer und sehr erfahrener Medienmanager, der für Nexstar und das Senior Management Team eine großartige Führungspersönlichkeit sein wird, wenn es darum geht, die Zukunft des Unternehmens zu gestalten", sagte Sook am Dienstag in einer Erklärung. "Das Board of Directors und ich sind zuversichtlich, dass seine Vision und sein Urteilsvermögen von unschätzbarem Wert sein werden, wenn wir die Aktionärsrendite von Nexstar weiter maximieren, indem wir das Wachstum unserer nationalen Marken und Zielgruppen vorantreiben, den Wert unseres Spektrums durch den zusätzlichen Einsatz von ATSC 3.0 steigern und strategisch auf wertsteigernde Fusionen und Übernahmen abzielen."Biard fügte hinzu: "Perry, Tom und die Nexstar Nation haben ein Unternehmen von außergewöhnlicher Größe und beispielloser finanzieller Leistungsfähigkeit geschaffen. Nexstar hat ein wahres Medienkraftwerk aufgebaut, mit angesehenen nationalen Marken wie The CW Network, NewsNation, The Hill und lokalen Fernsehsendern, die 68% des Landes mit hochwertigen lokalen Nachrichten und Programmen erreichen. Dieses beeindruckende Fundament bringt den Nexstar-Aktionären kontinuierlich einen Mehrwert und liefert mehr freien Cashflow als viele ältere, größere Wettbewerber. Nexstars strategischer Ansatz und disziplinierte Umsetzung werden weiteres Wachstum und Expansion ermöglichen, und ich freue mich darauf, den Weg in die Zukunft mitzugestalten. Ich bin Perry, Tom und dem Vorstand für diese Chance dankbar und möchte meinen Kollegen und engen Freunden bei FOX, insbesondere Lachlan Murdoch und John Nallen, meine tiefe Wertschätzung dafür aussprechen, dass sie mir diese Aufgabe ermöglichen."