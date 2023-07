RTL Living holt «Ginos Italien» nach Deutschland

TV-News

TV-Koch und Kochbuchautor Gino D’Acampo reist in der Doku-Serie durch sein Heimatland und stellt Familienrezepte aus ganz Italien vor.

Gino D’Acampo gehört seit seinen Auftritten in «This Morning» des britischen Fernsehsenders ITV zum illustren Kreis der TV-Köche auf der britischen Insel. Ursprünglich stammt der Koch und Kochbuchautor aber aus Italien, wohin es ihn in seinem Kochformatvor einem Jahr verschlug. Das Format, das von ITV Studios produziert wurde, feiert nun seine Deutschlandpremiere.Der Pay-TV-Sender RTL Living zeigt die sechsteilige Doku-Serie unter dem Titelab dem 24. August immer donnerstags in Doppelfolgen ab 21:15 Uhr. In einer persönlichen kulinarischen Odyssee ist Gino durch ganz Italien unterwegs, dabei entdeckt er leckere lokale Familien-Gerichte und lernt die Matriarchinnen kennen, die seit jeher ihre Familien mit feinster italienischer Küche beglücken.Ginos Genuss-Reise beginnt in seinem Geburtsort Torre Del Greco am Stadtrand von Neapel, wo er in den Küchen seiner Nonna Flora und Mamma Alba das Kochen erlernte. Am Ende seiner Reise schließt sich für Gino der Kreis, denn er richtet ein italienisches Festmahl zu Ehren seiner geliebten Tante Clara aus, die als Patin des D'Acampo-Clans bekannt ist. Alle Folgen stehen ab 24. August auch beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit.