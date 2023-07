RTLZWEI-Dokusoaps schwächeln

Quotennews

«Daniela Katzenberger» und auch «Herr Glööckler sucht das Glück» schnitten deutlich schwächer ab als noch in der vergangenen Woche.



RTLZWEI zeigte zur gestrigen Primetime eine weitere Ausgabe von, wo der Einbau einer neuen Hochglanz-Küche anstand, nachdem die alte Pressspan-Küche schon deutlich in die Jahre gekommen war. Mit der Baustelle im Haus ist es jedoch recht ungemütlich und so wird die Familie von Lucas‘ Mama Ingrid aufgenommen. Mit 0,46 Millionen Fernsehenden war das Interesse erneut gesunken, so dass man auf einen neuen Tiefstwert von akzeptablen 1,9 Prozent zurückfiel. Auch für die 0,23 Millionen Jüngeren ging es mit hohen 5,0 Prozent abwärts.Im Anschluss hieß es auf dem Sender. Nach der Trennung bezog Harald Glööckler eine Luxus-Wohnung in Berlin und plant hierfür nun eine pompöse Einweihungsparty. Auch dieses Format litt unter dem schwächeren Vorlauf und so blieben lediglich 0,44 Millionen Interessenten übrig. Der Marktanteil stagnierte hier bei 1,9 Prozent. Auch in der Zielgruppe, wo in der Vorwoche hohe 5,1 Prozent Marktanteil möglich gewesen waren, kamen die 0,17 Millionen Umworbenen jetzt nur noch auf lediglich solide 3,6 Prozent.ProSieben setzte hingegen auf den Thriller «Nur ein kleiner Gefallen» ► , welcher 0,88 Millionen Zuschauer zum Einschalten überzeugte. Hier kamen hohe 3,8 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,39 Millionen Werberelevanten landeten mit guten 8,4 Prozent knapp über dem Senderschnitt. Es folgte die Free-TV-Premiere von, welche noch 0,38 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm hielt. Hier kamen weiterhin überzeugende 3,7 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich sogar auf gute 9,1 Prozent.