Dolly Parton veröffentlicht mit NBC neuen Song

US-Fernsehen

Gemeinsam möchte man damit die Olympischen Spiele in Paris bewerben.

Dolly Parton, eine globale Ikone, arbeitet mit NBCUniversal an dem Video zu ihrem neuen Song "We Are The Champions/We Will Rock You" zusammen, mit dem die Berichterstattung von NBCU über die Olympischen Spiele Paris 2024 beworben wird, die in einem Jahr beginnen. "We Are The Champions/We Will Rock You" ist Partons Cover der berühmten Rockhymnen von Queen und ein neuer Song aus ihrem kommenden Album Rockstar, das von ihrer 2022 erfolgten Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame inspiriert wurde. Das Album soll am 17. November weltweit veröffentlicht werden.Als großer Fan der Olympischen Spiele und des Teams USA hat sich Parton mit NBCU zusammengetan, um ein olympisches Video zu produzieren, das die Athleten feiert und die Menschen für die Spiele im nächsten Jahr in Paris begeistert. Das Video wird in verschiedenen Längen auf den zahlreichen Plattformen von NBCUniversal veröffentlicht – ein Jahr vor der Eröffnungsfeier in Paris."Ich liebe die Olympischen Spiele! Ich tue mein Bestes, um meinen Zeitplan so zu gestalten, dass ich so viel wie möglich davon sehen kann", sagt Parton. "Ich nehme alles auf Video auf, für den Fall, dass ich die Live-Übertragung an einem bestimmten Tag verpasse, und schaue es mir dann so schnell wie möglich an. Ich lache, ich weine, ich schreie, es gibt keine Verlierer bei den Olympischen Spielen, denn alle haben sich ein Leben lang darauf vorbereitet, aber ich feiere mit denjenigen, die mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen nach Hause gehen.""Dolly Parton ist eine amerikanische Ikone, deren Popularität und Anerkennung über Generationen hinweg unübertroffen ist", sagte Jenny Storms, CMO, Entertainment and Sports, NBCUniversal. "Sie ist auch ein enges Mitglied der NBCUniversal-Familie, ein Olympia-Superfan und hat eine neue Version von zwei der größten Sporthymnen aller Zeiten. Sie war also die perfekte Wahl, um Amerika für das Team USA und die Olympischen Spiele in Paris im nächsten Sommer zu begeistern."