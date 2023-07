Neues Tracy-Morgan-Special

US-Fernsehen

Der ehemalige Star aus «30 Rock» bekommt bei Max ein Special.

«The Last O.G.»-Star und Comedian Tracy Morgan («30 Rock») lässt es in seinem ersten Max Stand-up-Special, das live aus dem Wilbur Theater in Boston, Massachusetts, aufgezeichnet wurde, so richtig krachen. Dankbar und aufgeregt nimmt der Comedian sein Set in die Hand und spricht ohne Umschweife über Themen wie Dating in den Fünfzigern (und die unerwarteten Nebenwirkungen, die damit einhergehen), seine dysfunktionale Familie, den Versuch, die Gentrifizierung in Brooklyn rückgängig zu machen, und seinen sehr öffentlichen Autounfall im Jahr 2014, der ihn mit mehreren gebrochenen Knochen, einem Schädel-Hirn-Trauma und einer beträchtlichen Abfindung zurückließ.wird von Emmy- und Grammy-Preisträgerin Rikki Hughes produziert und zeigt einen erfahrenen Comedy-Veteranen in seinem bisher gewagtesten und furchtlosesten Special. Autor und ausführender Produzent ist Tracy Morgan, Magic Lemonade produzierte die Sendung. Regie führte Marcus Raboy.Morgan unterhält sein Publikum seit 30 Jahren in den Bereichen Fernsehen, Film und Stand-up-Comedy. Morgan wurde während seiner siebenjährigen Karriere als Stammgast bei «Saturday Night Live» bekannt und machte weitere Karrieresprünge mit einer weiteren siebenjährigen Rolle als urkomischer, unberechenbarer Schauspieler Tracy Jordan in der Sitcom «30 Rock».