Hulu widmet sich der verschwundenen Sherri Papini

US-Fernsehen

Das Format folgt auf die bereits gesendete Reihe «Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence» aus dem Februar 2023.

Hulu kündigte eine limitierte Dokumentarserie von den Filmemachern Erin Lee Carr, Michael Beach Nichols und Marwar Junction Productions an, die den sechsjährigen Weg von Sherri Papinis Verschwinden bis hin zu ihrer Verhaftung und den Auswirkungen des Falles auf das ganze Land erforscht. Das Projekt hat allerdings noch keinen Namen.Als die 34-jährige Ehefrau und Mutter Sherri Papini aus einer ländlichen Gegend in Nordkalifornien verschwand, fand sich ihr Ehemann, Keith Papini, plötzlich im Zentrum einer weltweiten Nachrichtenstory wieder, da er das Schlimmste befürchtete. Doch wie durch ein Wunder wurde Sherri nach 22 qualvollen Tagen lebend gefunden - ihr abgemagerter Körper verbrannt und misshandelt, eine Metallkette um ihre Taille gebunden - und erzählte von einer Entführung mit vorgehaltener Waffe und drei Wochen Folter durch ihre Entführer.Sechs Jahre nach ihrem Verschwinden begann Sherri Papini eine 18-monatige Haftstrafe zu verbüßen, weil sie das FBI über ihre Entführung angelogen hatte. Die Serie wird von Allison Berkley, Joseph Freed und Erin Lee Carr produziert und von Filmemacher Michael Beach Nichols inszeniert. Die Ankündigung der Dokumentarserie folgt auf die Ankündigung von «Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence», die im Februar auf der Plattform ausgestrahlt wurde und von der Kritik sehr gelobt wurde.