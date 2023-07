Deutlich verspätet: HGTV zeigt «Barbie Dreamhouse Challenge» im September

TV-News

Der Renovierungswettbewerb debütierte in den USA zeitgleich zum «Barbie»-Kinostart. In Deutschland dauert es noch bis September.

Die Programmplanung des deutschen Warner-Bros.-Discovery-Senders Home & Garden TV wirft Fragen auf. Während in den USA die Renovierungsshowzeitgleich zum Start des Kinofilms Warner-Bros.-Films «Barbie» über den Äther geschickt wurde, muss sich das deutsche Publikum bis in den September gedulden, ehe Supermodel, Designerin und Unternehmerin Ashley Graham den vierteiligen Wettbewerb im deutschen Free-TV präsentiert. HGTV zeigt die Sendung ab Sonntag, 10. September, ab 13:15 Uhr.In der Sendung, die auch beim Streamingdienst discovery+ verfügbar sein wird, soll das „größte, kühnste und individuellste Zuhause aller Zeiten ganz im Barbie-Style“ erschaffen werden, wie es in einer Mitteilung des Senders heißt. Als Juror des Wettstreits treten der renommierte Designer und Barbie-Mitarbeiter Jonathan Adler und HGTV-Designerin und Barbie Dreamhouse-Expertin Tiffany Brooks an, die in jeder Episode von einem prominenten Gastjuror unterstützt werden. Neben fesselnden und nostalgischen Barbie-Inhalten in jeder Episode werden die Design-Teams im ganzen Haus außergewöhnliche Entwürfe umsetzen, die für das ikonische Dreamhouse stehen, darunter eine beleuchtete Tanzfläche und ein Aquarium, das gleichzeitig als Schreibtisch dient, brillante Spielzeugelemente wie das Hutkarussell in Barbies Schrank und eine Kombination aus Haustieraufzug und Telefonzelle im Wohnzimmer. Das siegreiche Design-Team erhält eine Spende in seinem Namen an Save the Children.„Um das zu schaffen, haben wir die größte Gruppe von Renovierungsstars zusammengestellt, die es je bei HGTV gab, um ein echtes, voll funktionsfähiges Barbie-Traumhaus zu schaffen“, sagte Ashley. „Die Teams stehen unter großem Druck, ihrer Kreativität weit über ihre üblichen Designparameter hinaus freien Lauf zu lassen, um einen Ort zu erschaffen, den Barbie mit Stolz ihr Zuhause nennen würde.“Es treten Immobilien- und Design-Power-Paar Egypt Sherrod und Mike Jackson («Married to Real Estate») im ersten Stock gegen die Bauexpertin Jasmine Roth («Help! I Wrecked My House») und Antonia Lofaso («Beachside Brawl») von Food Network an. In Folge zwei wird Gastjurorin Nischelle Turner die Arbeit von Ty Pennington («Rock the Block») und Alison Victoria («Windy City Rehab») bewerten. Die dritte Episode zeigt den Showdown zwischen dem Team Keith Bynum und Evan Thomas («Bargain Block») und Brian und Mika Kleinschmidt («100 Day Dream Home»). Das Finale in Folge vier wird von Christina Hall und James Bender («Christina on the Coast») und Michel Smith Boyd und Anthony Elle Williams («Luxe for Less») bestritten. Die Räume werden von Gastjuror und Modedesigner Christian Siriano beurteilt.